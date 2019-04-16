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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
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              Газ-66

              Телефон
              +73952962927
              Продавец
              ГОЛДСНАБ
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              Описание товара
              ГАЗ-66 — советский и российский грузовой автомобиль с колёсной формулой 4×4, грузоподъёмностью 2,0 т и кабиной над двигателем. Наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик в Советской Армии и в народном хозяйстве СССР и России в 1960—1990-е годы. В народе получил прозвание"Шишига" по созвучию с номером 66. ГАЗ-66 представляет собой грузовой автомобиль повышенной проходимости грузоподъёмностью 2 тонны, предназначенный для движения в сложных дорожных условиях и по бездорожью. Высокая проходимость обусловлена использованием самоблокирующихся дифференциалов переднего и заднего мостов, больши́м дорожным просветом и регулируемым давлением в шинах (колёсные диски имеют особую конструкцию), для подкачки шин установлен компрессор с приводом от двигателя. Двигатель автомобиля снабжён предпусковым подогревателем ПЖБ-12. Рабочая тормозная система — гидравлическая раздельная с вакуумным усилителем, стояночная — барабанный трансмиссионный тормоз. Гидравлический усилитель рулевого управления.

              Важная особенность этого автомобиля — сбалансированное расположение центра тяжести, практически равная нагрузка на переднюю и заднюю ось и компактность за счёт кабины над двигателем, благодаря чему автомобиль широко использовался в десантных войсках, так как приземляется сразу на все колёса и спускается без завала кабины. Однако ограниченный внутренний объём кабины и её расположение непосредственно над колёсами оказались опасны для экипажа в случае подрыва на мине, поэтому ГАЗ-66, начиная с 1980-х, выводился из состава боевых частей в Афганистане. В 1990-х ГАЗ-66 массово списывался из строевых частей, позже его заменил капотный грузовик ГАЗ-3308 «Садко» с аналогичной ходовой частью, но большей длиной.

              Технические характеристики автомобиля ГАЗ-66-11:
              Тип  Двухосный грузовой автомобиль
              Грузоподъёмность  4 000[2] кг
              Разрешенная максимальная масса  5 940 кг
              Длина  5 806 мм (с лебёдкой)
              Ширина  2 322 мм
              Высота по тенту без нагрузки  2 520 мм
              Высота по кабине с полной массой  2 490 мм
              Колёсная база  3 300 мм
              Дорожный просвет  315 мм
              Колея передних колес  1 800 мм
              Колея задних колес  1 750 мм
              Радиус поворота  9,5 м
              Глубина преодолеваемого брода
              (по дну)  0,8 м[2]
              Двигатель  ЗМЗ-66-06 восьмицилиндровый четырёхтактный,
              с жидкостным охлаждением
              Рабочий объём  4 254 см3
              Мощность  120 л.с.
              КПП  механическая 4-ступенчатая с синхронизаторами
              на 3-й и 4-й передачах
              Раздаточная коробка  С понижающей передачей
              и отключаемым передним мостом
              Привод  задний или полный
              Колёса  специальные с разъёмным ободом
              и бортовым кольцом 8,00-18; шины 12,00-18
              Давление в шинах  0,5-3 кг/см2
              Максимальная скорость
              с полной массой  90 км/ч
              Ёмкость топливных баков  210 л
              Контрольный расход топлива, л/100 км
              при скорости 60 км/ч  20
              Марка топлива  бензин А-72, A-76, АИ-80
              Ёмкость АКБ  75 А·ч
              Максимальный ток автомобильного генератора  85 А
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