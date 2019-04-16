Описание товара

ГАЗ-66 — советский и российский грузовой автомобиль с колёсной формулой 4×4, грузоподъёмностью 2,0 т и кабиной над двигателем. Наиболее массовый полноприводный двухосный грузовик в Советской Армии и в народном хозяйстве СССР и России в 1960—1990-е годы. В народе получил прозвание"Шишига" по созвучию с номером 66. ГАЗ-66 представляет собой грузовой автомобиль повышенной проходимости грузоподъёмностью 2 тонны, предназначенный для движения в сложных дорожных условиях и по бездорожью. Высокая проходимость обусловлена использованием самоблокирующихся дифференциалов переднего и заднего мостов, больши́м дорожным просветом и регулируемым давлением в шинах (колёсные диски имеют особую конструкцию), для подкачки шин установлен компрессор с приводом от двигателя. Двигатель автомобиля снабжён предпусковым подогревателем ПЖБ-12. Рабочая тормозная система — гидравлическая раздельная с вакуумным усилителем, стояночная — барабанный трансмиссионный тормоз. Гидравлический усилитель рулевого управления.



Важная особенность этого автомобиля — сбалансированное расположение центра тяжести, практически равная нагрузка на переднюю и заднюю ось и компактность за счёт кабины над двигателем, благодаря чему автомобиль широко использовался в десантных войсках, так как приземляется сразу на все колёса и спускается без завала кабины. Однако ограниченный внутренний объём кабины и её расположение непосредственно над колёсами оказались опасны для экипажа в случае подрыва на мине, поэтому ГАЗ-66, начиная с 1980-х, выводился из состава боевых частей в Афганистане. В 1990-х ГАЗ-66 массово списывался из строевых частей, позже его заменил капотный грузовик ГАЗ-3308 «Садко» с аналогичной ходовой частью, но большей длиной.



Технические характеристики автомобиля ГАЗ-66-11:

Тип Двухосный грузовой автомобиль

Грузоподъёмность 4 000[2] кг

Разрешенная максимальная масса 5 940 кг

Длина 5 806 мм (с лебёдкой)

Ширина 2 322 мм

Высота по тенту без нагрузки 2 520 мм

Высота по кабине с полной массой 2 490 мм

Колёсная база 3 300 мм

Дорожный просвет 315 мм

Колея передних колес 1 800 мм

Колея задних колес 1 750 мм

Радиус поворота 9,5 м

Глубина преодолеваемого брода

(по дну) 0,8 м[2]

Двигатель ЗМЗ-66-06 восьмицилиндровый четырёхтактный,

с жидкостным охлаждением

Рабочий объём 4 254 см3

Мощность 120 л.с.

КПП механическая 4-ступенчатая с синхронизаторами

на 3-й и 4-й передачах

Раздаточная коробка С понижающей передачей

и отключаемым передним мостом

Привод задний или полный

Колёса специальные с разъёмным ободом

и бортовым кольцом 8,00-18; шины 12,00-18

Давление в шинах 0,5-3 кг/см2

Максимальная скорость

с полной массой 90 км/ч

Ёмкость топливных баков 210 л

Контрольный расход топлива, л/100 км

при скорости 60 км/ч 20

Марка топлива бензин А-72, A-76, АИ-80

Ёмкость АКБ 75 А·ч

Максимальный ток автомобильного генератора 85 А