Описание товара

КамАЗ-4310 — грузовик повышенной проходимости Камского автомобильного завода, основная модель.

Первая партия выпущена в январе 1981 года в качестве трудового подарка к XXVI съезду КПСС. Двигатель:



Модель КамАЗ-740.10 — на КамАЗ-43105 и мод. КамАЗ-740.10-20 — на КамАЗ-43101 и КамАЗ-43106.

Модель КамАЗ-740.10: мощность 154 кВт (210 л. с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 637 Н·м (65 кгс·м) при 1600—1800 об/мин.

Модель КамАЗ-740.10-20: мощность 162 кВт (220 л. с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 667 Н·м (68 кгс·м) при 1600—1800 об/мин.

Также в народе за ним закрепилось неофициальное название «Рэкс»



Масса агрегатов (в кг)

двигатель — 740;

сцепление — 50;

коробка передач — 250;

раздаточная коробка с коробкой отбора мощности — 210;

карданные валы:

переднего моста — 23,

промежуточного моста — 38,

заднего моста — 19,

основного — 23;

передний мост — 640;

задний мост — 543;

средний мост — 552;

рама — 594,

кабина в сборе — 533,

платформа — 925,

лебедка — 365.



Наша компания предлагает Вам приобрести данную технику.

Позвонив специалистам нашей компании они расскажут Вам об условиях приобретения.