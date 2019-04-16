КамАЗ-4310 — грузовик повышенной проходимости Камского автомобильного завода, основная модель. Первая партия выпущена в январе 1981 года в качестве трудового подарка к XXVI съезду КПСС. Двигатель:
Модель КамАЗ-740.10 — на КамАЗ-43105 и мод. КамАЗ-740.10-20 — на КамАЗ-43101 и КамАЗ-43106. Модель КамАЗ-740.10: мощность 154 кВт (210 л. с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 637 Н·м (65 кгс·м) при 1600—1800 об/мин. Модель КамАЗ-740.10-20: мощность 162 кВт (220 л. с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 667 Н·м (68 кгс·м) при 1600—1800 об/мин. Также в народе за ним закрепилось неофициальное название «Рэкс»
Масса агрегатов (в кг) двигатель — 740; сцепление — 50; коробка передач — 250; раздаточная коробка с коробкой отбора мощности — 210; карданные валы: переднего моста — 23, промежуточного моста — 38, заднего моста — 19, основного — 23; передний мост — 640; задний мост — 543; средний мост — 552; рама — 594, кабина в сборе — 533, платформа — 925, лебедка — 365.
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