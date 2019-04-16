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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
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              Камаз-4310

              Телефон
              +73952962927
              Продавец
              ГОЛДСНАБ
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              Описание товара
              КамАЗ-4310 — грузовик повышенной проходимости Камского автомобильного завода, основная модель. 
              Первая партия выпущена в январе 1981 года в качестве трудового подарка к XXVI съезду КПСС. Двигатель:

              Модель КамАЗ-740.10 — на КамАЗ-43105 и мод. КамАЗ-740.10-20 — на КамАЗ-43101 и КамАЗ-43106.
              Модель КамАЗ-740.10: мощность 154 кВт (210 л. с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 637 Н·м (65 кгс·м) при 1600—1800 об/мин.
              Модель КамАЗ-740.10-20: мощность 162 кВт (220 л. с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 667 Н·м (68 кгс·м) при 1600—1800 об/мин. 
              Также в народе за ним закрепилось неофициальное название «Рэкс»

              Масса агрегатов (в кг)
              двигатель — 740;
              сцепление — 50;
              коробка передач — 250;
              раздаточная коробка с коробкой отбора мощности — 210;
              карданные валы:
              переднего моста — 23,
              промежуточного моста — 38,
              заднего моста — 19,
              основного — 23;
              передний мост — 640;
              задний мост — 543;
              средний мост — 552;
              рама — 594,
              кабина в сборе — 533,
              платформа — 925,
              лебедка — 365.

                Наша компания предлагает Вам приобрести данную технику.
              Позвонив специалистам нашей компании они расскажут Вам об условиях приобретения.
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