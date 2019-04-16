АТС-59Г (сокр. артиллерийский тягач средний) — советский средний гусеничный быстроходный артиллерийский тягач, образца 1959 года. Предназначался для буксировки прицепов, перевозки людей и различных грузов по всем видам дорог и бездорожья.
В Советской армии использовались в 1950-60-е гг. как тягачи для буксировки тяжёлых орудий, например 130-мм пушки М-46.
Разработан СКБ Курганского машиностроительного завода. Производился там же. В связи с перепрофилированием КМЗ на выпуск БМП-1 производство было передано в Польшу.
Имеет более старый и простой аналог — АТС-59 (с 2-х местной кабиной малого размера, в остальном машины идентичны).
Технические характеристики:
В кабине АТС-59Г Масса перевозимого груза, кг: 2700—3000 Полная масса прицепа, кг: 8000—14000 Масса снаряженного автомобиля, кг: 13750 Двигатель: А-650 (семейство В-2) Мощность при 2600 об/мин, кВт (л.с.): 300 (с ограничителем мощности) Топливо дизельное Максимальная скорость км/ч: 45 Расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км: 156 Оснащен кабиной с противорадиационной защитой (создание избыточного давления-подпора воздуха). Потребляемое моторное масло — МТ-16п.