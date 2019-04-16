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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
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              АТС-59Г

              Телефон
              +73952962927
              Продавец
              ГОЛДСНАБ
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              Описание товара
              АТС-59Г (сокр. артиллерийский тягач средний) — советский средний гусеничный быстроходный артиллерийский тягач, образца 1959 года. Предназначался для буксировки прицепов, перевозки людей и различных грузов по всем видам дорог и бездорожья.

              В Советской армии использовались в 1950-60-е гг. как тягачи для буксировки тяжёлых орудий, например 130-мм пушки М-46.

              Разработан СКБ Курганского машиностроительного завода. Производился там же. В связи с перепрофилированием КМЗ на выпуск БМП-1 производство было передано в Польшу.

              Имеет более старый и простой аналог — АТС-59 (с 2-х местной кабиной малого размера, в остальном машины идентичны).

              Технические характеристики:

              В кабине АТС-59Г
              Масса перевозимого груза, кг: 2700—3000
              Полная масса прицепа, кг: 8000—14000
              Масса снаряженного автомобиля, кг: 13750
              Двигатель: А-650 (семейство В-2)
              Мощность при 2600 об/мин, кВт (л.с.): 300 (с ограничителем мощности)
              Топливо дизельное
              Максимальная скорость км/ч: 45
              Расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км: 156
              Оснащен кабиной с противорадиационной защитой (создание избыточного давления-подпора воздуха). Потребляемое моторное масло — МТ-16п.
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