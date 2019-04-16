Описание товара

АТС-59Г (сокр. артиллерийский тягач средний) — советский средний гусеничный быстроходный артиллерийский тягач, образца 1959 года. Предназначался для буксировки прицепов, перевозки людей и различных грузов по всем видам дорог и бездорожья.



В Советской армии использовались в 1950-60-е гг. как тягачи для буксировки тяжёлых орудий, например 130-мм пушки М-46.



Разработан СКБ Курганского машиностроительного завода. Производился там же. В связи с перепрофилированием КМЗ на выпуск БМП-1 производство было передано в Польшу.



Имеет более старый и простой аналог — АТС-59 (с 2-х местной кабиной малого размера, в остальном машины идентичны).



Технические характеристики:



В кабине АТС-59Г

Масса перевозимого груза, кг: 2700—3000

Полная масса прицепа, кг: 8000—14000

Масса снаряженного автомобиля, кг: 13750

Двигатель: А-650 (семейство В-2)

Мощность при 2600 об/мин, кВт (л.с.): 300 (с ограничителем мощности)

Топливо дизельное

Максимальная скорость км/ч: 45

Расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км: 156

Оснащен кабиной с противорадиационной защитой (создание избыточного давления-подпора воздуха). Потребляемое моторное масло — МТ-16п.