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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
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              МТЛБ-Вездеход,тягач

              Телефон
              +73952962927
              Продавец
              ГОЛДСНАБ
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              Описание товара
              Многоцелевым тягачом лёгким бронированным (МТЛБ) называется вездеход, способный на высокой скорости доставить людей и перевозить грузы в отапливаемом кузове закрытого типа в условиях снежных заносов, а также бездорожья и топкого грунта.﻿Кроме того, МТЛБ может быть использован как шасси для многочисленных типов технологического оборудования.
              Такая техника будет полезна и при работах в геологической разведке, обустройстве дорожного полотна, для охоты в труднопроходимых местах и буксировки различного рода прицепов.
              Стоит сказать, что вездеход подразумевает наличие цельнометаллической кабины для посадки двух персон, а также кузовом, имеющим закрытую конструкцию.
              Кузов способен вместить до 11 человек, может быть использован и для транспортировки грузов.
              У подобной техники моторное отделение имеет важную особенность – оно имеет свободный доступ к узлам и деталям двигательной установки.
              Тот, кто будет управлять машиной, сможет привести в действие предпусковой подогреватель, а также запустить двигатель и включить другие важные системы вездехода.
              Машины имеющееся в продаже получены с консервации с минимальным пробегом до 100 км.
              Состоянии ходовой и агрегатной части отличное ,все элементы ходовой части не имеют износа .
              Вездеходы полностью проходят проверку специалистов, с последующей заменой некоторых элементов, а чаще всего это РТИ и масла во всех узлах и агрегатах вездехода.
              Электрика вся проверена и работает в исправном состоянии.
              Все машины готовы к проверке Вашего механика и к дальнейшей отправке в места вашей необходимости.
              Также мы работаем по индивидуальному заказу ,с переоборудованием машин , а именно установка пассажирского кунга, либо установка крановой или буровой установки.
              Все машины укомплектованы армейской Узкой гусеницей, по заказу клиента вездеход будет укомплектован Широкой снегоболотоходной гусеницей или гусеницей с резинометаллическим шарниром (РМШ).
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