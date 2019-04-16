МТЛБ-Вездеход,тягач

Описание товара

Многоцелевым тягачом лёгким бронированным (МТЛБ) называется вездеход, способный на высокой скорости доставить людей и перевозить грузы в отапливаемом кузове закрытого типа в условиях снежных заносов, а также бездорожья и топкого грунта.﻿Кроме того, МТЛБ может быть использован как шасси для многочисленных типов технологического оборудования.

Такая техника будет полезна и при работах в геологической разведке, обустройстве дорожного полотна, для охоты в труднопроходимых местах и буксировки различного рода прицепов.

Стоит сказать, что вездеход подразумевает наличие цельнометаллической кабины для посадки двух персон, а также кузовом, имеющим закрытую конструкцию.

Кузов способен вместить до 11 человек, может быть использован и для транспортировки грузов.

У подобной техники моторное отделение имеет важную особенность – оно имеет свободный доступ к узлам и деталям двигательной установки.

Тот, кто будет управлять машиной, сможет привести в действие предпусковой подогреватель, а также запустить двигатель и включить другие важные системы вездехода.

Машины имеющееся в продаже получены с консервации с минимальным пробегом до 100 км.

Состоянии ходовой и агрегатной части отличное ,все элементы ходовой части не имеют износа .

Вездеходы полностью проходят проверку специалистов, с последующей заменой некоторых элементов, а чаще всего это РТИ и масла во всех узлах и агрегатах вездехода.

Электрика вся проверена и работает в исправном состоянии.

Все машины готовы к проверке Вашего механика и к дальнейшей отправке в места вашей необходимости.

Также мы работаем по индивидуальному заказу ,с переоборудованием машин , а именно установка пассажирского кунга, либо установка крановой или буровой установки.

Все машины укомплектованы армейской Узкой гусеницей, по заказу клиента вездеход будет укомплектован Широкой снегоболотоходной гусеницей или гусеницей с резинометаллическим шарниром (РМШ).