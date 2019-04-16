Штора на гараж, брезент утепленный ОП 32 х 25м, люверсы по одной стороне 32м с шагом 03м

Описание товара

Штора на гараж ― брезент трехслойный, утепленный ОП 3.2 х 2.5м, люверсы по одной стороне 3.2м с шагом 0.3м (утеплитель изолон 5мм) Шторы из брезента используются для утепления помещений, защиты от климатических воздействий, применяются на грузовых прицепах и в качестве покрывала на авто. Сегодня брезент применяется для изготовления укрывных материалов, палаток, тентов, рюкзаков, специальной одежды и обуви (плащей, рукавиц, ремней, сапог), пожарных рукавов и других изделий, требующих повышенной прочности и особых свойств ткани. Наш интернет-магазин максилекс.ру предлагает качественную, современную и отвечающую всем требованиям продукцию по выгодной цене. У нас представлен большой выбор материалов ткани, наша компания изготавливает шторы на гаражные ворота по Вашим размерам. Рассчитать стоимость шторы на гараж вы можете по телефону 8(495)760-89-97, наши менеджеры ответят на все Ваши возникшие вопросы. Осуществляем доставку заказов во все регионы России.