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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              4 500

              Тент на УАЗ 3151469 черный

              Телефон
              +74996088987
              Продавец
              Максилекс
              0
              Описание товара
              При изготовлении Тента на УАЗ 3151 используется особо прочная брезентовая ткань, усиленная путем нанесения покрытия из поливинилхлорида. Прочный автомобильный тент, предназначенный для установки на металлические каркасы машин марки УАЗ-3151/469 благодаря нашим технологиям и высокому качеству используемого материала, эксплуатационный срок тента увеличивается в разы, а его компактность в собранном виде обеспечит Вам легкую транспортировку и быструю установку тента на Ваш автомобиль.  Наш интернет-магазин максилекс.ру предлагает качественную, современную и отвечающую всем требованиям продукцию  по выгодной цене. У нас представлен огромный ассортимент тентов на разные модели автомобилей, с большой цветовой гаммой. Заказать тент на автомобиль УАЗ-3151/469 вы можете у нас на сайте или по телефону 8(495)760-89-97, наши менеджеры ответят на все Ваши возникшие вопросы. Осуществляем доставку заказов во всей регионы России.
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