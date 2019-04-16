Тент на УАЗ 33036

Описание товара

При изготовлении Тента на УАЗ 33036 используется особо прочная брезентовая ткань, усиленная путем нанесения покрытия из поливинилхлорида. Прочный автомобильный тент, предназначенный для установки на металлические каркасы машин марки УАЗ 33036 благодаря нашим технологиям и высокому качеству используемого материала, эксплуатационный срок тента увеличивается в разы, а его компактность в собранном виде обеспечит Вам легкую транспортировку и быструю установку тента на Ваш автомобиль. Наш интернет-магазин максилекс.ру предлагает качественную, современную и отвечающую всем требованиям продукцию по выгодной цене. У нас представлен огромный ассортимент тентов на разные модели автомобилей, с большой цветовой гаммой. Заказать тент на автомобиль УАЗ 33036 вы можете у нас на сайте или по телефону 8(495)760-89-97, наши менеджеры ответят на все Ваши возникшие вопросы. Осуществляем доставку заказов во все регионы России.