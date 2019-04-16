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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              360

              Крем для лица и шеи выравнивающий против морщин с экстрактом кордицепса

              Телефон
              89897010621
              Ключевые слова:
              омоложение, пиллнг, крем, от, морщин, здоровая, кожа
              Продавец
              Batel
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              Описание товара

              Крем восстанавливает молодость кожи и придает четкие контуры овалу лица, уменьшает возрастные и мимические морщины. Экстракт кордицепса нейтрализует окислительные процессы в клетках, защищает кожу от преждевременного старения, замедляет эластазную активность, участвующую в образовании морщин.

              Кордицепс – это гриб с необычным циклом развития, который растет в сложных климатических условиях. Он накапливает уникальный набор активных веществ. Благодаря особому составу, гриб кордицепс проявляет мощные антиоксидантные свойства и замедляет процессы старения.

              Экстракт кордицепса стимулирует выработку коллагена и эластина, сохраняет упругость кожи, уменьшает глубину и выраженность морщин, питает и увлажняет глубинные слои кожи, сохраняет упругость и гладкость, препятствует образованию пигментных пятен, защищает от УФ-лучей.

              Крем можно использовать обладательницам любого типа кожи – сухого, нормального, комбинированного, жирного типа. В зависимости от потребностей кожи кремом можно пользоваться с 20 до 30 лет.


              ВАШ ПОДАРОК при покупке крема


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