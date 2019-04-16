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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              792

              Крем-корректор фигуры антицеллюлитный

              Телефон
              +79897010621
              Ключевые слова:
              крем-корректор, антицеллюлитный, детокс
              Продавец
              Batel
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              Описание товара

              СТРОЙНАЯ ФИГУРА К ЛЕТУ


              Начните кардинальную трансформацию!??? Лето ждать не будет!☀ Крем-корректор фигуры антицеллюлитный разогревающий с перцем чили работает так, что целлюлит спасается бегством! Его активные компоненты, проникая глубоко в кожу, ускоряют метаболизм и выводят все шлаки. Упругая кожа вам обеспечена! Используйте крем вместе с массажерами для тела. Удобные в применении, они улучшают кровообращение и устраняют жировые застои.

              АКЦИЯ при покупке крем-корректора

              Чайный напиток имбирный с чабрецом в подарок

              Пишите в лс или WhatsApp

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