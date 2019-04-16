Описание товара

СТРОЙНАЯ ФИГУРА К ЛЕТУ





Начните кардинальную трансформацию! Лето ждать не будет! Крем-корректор фигуры антицеллюлитный разогревающий с перцем чили работает так, что целлюлит спасается бегством! Его активные компоненты, проникая глубоко в кожу, ускоряют метаболизм и выводят все шлаки. Упругая кожа вам обеспечена! Используйте крем вместе с массажерами для тела. Удобные в применении, они улучшают кровообращение и устраняют жировые застои.

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