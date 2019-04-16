Описание товара

Насос пневматический винтовой для цемента ТЦ-1 согласно ТУ22-107-02-8К (пневмоподъёмник) предназначен для транспортирования цемента по трубопроводу при помощи сжатого воздуха. Он должен находиться в крытом помещении, защищенном от атмосферных осадков. Конструкция пневмоподъемника обеспечивает работоспособность при температуре окружающего воздуха от -40°С до +40°С.



Рама пневмонасоса представляет собой сварную конструкцию, выполненную из швеллеров, на которой смонтированы: привод шнека, приемная камера, смесительная камера.



Привод напорного шнека осуществляется электродвигателем, на вал которого напрессована винтовая отбойная втулка.



Шнек, установленный на конусном конце втулки, крепится к валу электродвигателя с помощью шпильки, левая резьба которой исключает самоотвинчивание во время работы.



В трубе приемной камеры пневмонасоса установлены две гильзы, внутри которых вращается шнек. Рабочие поверхности шнека и гильз упрочняются износостойкой наплавкой. Для предохранения от прорыва цемента из приемной камеры наружу применяется специальное уплотнение, которое состоит из винтовой отбойной втулки и сальникового уплотнения, выполненного из нескольких витков асбографитового шнура. На стенке приемной камеры пневмонасоса имеется люк со съемной крышкой, который служит для очистки камеры от посторонних предметов, попавших с цементом.



Смесительная камера пневмонасоса оборудована обратным клапаном, соплом, аэроднищем и трубопроводами для подачи сжатого воздуха. На лобовой стенке камеры имеется люк со съемной крышкой, которая обеспечивает удобный доступ к узлам расположенным внутри камеры. Обратный клапан смесительной камеры, исключающий прорыв сжатого воздуха в полость шнека, установлен на оси выносные опоры которой смонтированы на боковых стенках камеры. Опоры клапана оборудованы сальниковым уплотнением из асбографитового шнура. Полость корпуса, в которой смонтирован подшипник оси, сообщается с атмосферой, что исключает попадание цемента в подшипник. Аэрирующим элементом смесительной камеры является микропористая перегородка, выполненная из бёльтинга. Воздуховоды смесительной камеры оборудованы вентилями, с помощью которых регулируется количество сжатого воздуха поступающего к соплу и аэроднищу. К выходному фланцу смесительной камеры присоединяется транспортный трубопровод.



Работа пневмонасоса осуществляется следующим образом: цемент, поступающий в приемную камеру, передается напорным шнеком в смесительную камеру, где подвергается аэрированию сжатым воздухом, поступающим через аэроднише.

На все оборудование предоставляется гарантия 1 год с момента продажи, при работе в одну смену (8 часов), при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.



Гарантийный ремонт или замена осуществляются согласно законодательных актов РФ.