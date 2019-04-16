Описание товара

Виброформовочная линия “АНГАРА-04”, предназначенная для изготовления строительных изделий из жесткого (полусухого) бетона методом вибропрессования. Cостоит из смесителя СБР-40 2, питателя гидравлического 3, вибропресса 4, накопителя 8, насосной установки 6, электрошкафа 7, пульта управления вибропрессом 5.



На все оборудование предоставляется гарантия 1 год с момента продажи, при работе в одну смену (8 часов), при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.



Гарантийный ремонт или замена осуществляются согласно законодательных актов РФ.