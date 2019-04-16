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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
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              Виброформовочная линия Ангара-04

              Телефон
              +79148959469
              Продавец
              ТД Машпромоборудование
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              Описание товара
              Виброформовочная линия “АНГАРА-04”, предназначенная для изготовления строительных изделий из жесткого (полусухого) бетона методом вибропрессования. Cостоит из смесителя СБР-40 2, питателя гидравлического 3, вибропресса 4, накопителя 8, насосной установки 6, электрошкафа 7, пульта управления вибропрессом 5.

              На все оборудование предоставляется гарантия 1 год с момента продажи, при работе в одну смену (8 часов), при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

              Гарантийный ремонт или замена осуществляются согласно законодательных актов РФ.
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