Описание товара

Бетонорастворосмеситель СБР-250 циклический принудительного действия предназначен для приготовления жестких и пластичных бетонных, сухих смесей, а также различных растворов, использующихся для изготовления тротуарной плитки. Бетоносмесители могут работать при температуре окружающей среды от +5 град. С до +50 град.С



Бетонорастворосмеситель соответствует исполнению У категории 2 ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом.



Бетонорастворосмеситель представляет собой цилиндрическую смесительную камеру с расположенным в ней ротором. На роторе закреплены изготовленные из специального износостойкого чугуна лопатки, с помощью которых происходит перемешивание компонентов бетонной смеси



Кронштейны лопастей могут поворачиваться в корпус при попадании щебня под лопасти. Лопасти удерживаются в рабочем положении прижимными рессорами. Наружный и внутренний скребки жестко связаны кронштейнами ротора.



Ротор через муфту связан с тихоходным валом червячного редуктора, расположенного под днищем смесительной камеры. Там же расположен электродвигатель, приводящий во вращение через клиноременную передачу быстроходный вал редуктора.



Выгрузка готовой смеси осуществляется путем открытия секторного затвора при вращающихся лопастях. Открываются люк вручную рукояткой и фиксируются в закрытом положении фиксатором.



Пуск бетонорастворосмесителя осуществляется автоматическим выключателем установленном в кожухе.

На все оборудование предоставляется гарантия 1 год с момента продажи, при работе в одну смену (8 часов), при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.



Гарантийный ремонт или замена осуществляются согласно законодательных актов РФ.