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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.04.2019
              31 500

              Форсунка 3976372 Cummins (оригинал)

              Телефон
              +79148995022
              Продавец
              ВСЦС ОСНОВА
              0
              Описание товара
              Номера в каталоге производителя
              0445120059, 5263262, 4945969, 3976372, 0445120231
              Для моделей
              Hyundai R210LC-7
              Hyundai R250LC-7
              Hyundai R290LC-7
              Новый дизельный инжектор 0445120059 для двигателя Cummins QSB 6.7 и QSB 4.5 с каталожными номерами :

              — 3976372
              — 4945969
              — 5263262
              — 0445120231

              Устанавливается на:

              — KOMATSU PC 200-8
              — IVECO 0445120059 
              — Hyundai R210LC-7 ( экскаватор гусеничный )
              — Hyundai R250LC-7 ( экскаватор гусеничный )
              — Hyundai R290LC-7 ( экскаватор гусеничный )
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