Форсунка 3976372 Cummins (оригинал)

Описание товара

Номера в каталоге производителя

0445120059, 5263262, 4945969, 3976372, 0445120231

Для моделей

Hyundai R210LC-7

Hyundai R250LC-7

Hyundai R290LC-7

Новый дизельный инжектор 0445120059 для двигателя Cummins QSB 6.7 и QSB 4.5 с каталожными номерами :



— 3976372

— 4945969

— 5263262

— 0445120231



Устанавливается на:



— KOMATSU PC 200-8

— IVECO 0445120059

— Hyundai R210LC-7 ( экскаватор гусеничный )

— Hyundai R250LC-7 ( экскаватор гусеничный )

— Hyundai R290LC-7 ( экскаватор гусеничный )