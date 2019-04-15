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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              300 000

              Конвейер ленточный передвижной

              Телефон
              +79166115931
              Продавец
              Дорожник
              0
              Описание товара
              - Передвижной ленточный конвейер.
              - Производительность до 100 т./час.
              - Длина по центрам барабанов 10 метров.
              - Высоконадежный цилиндрический мотор редуктор (КРЗ"Европривод").
              - Эл. двигатель 4 кВт.
              - дополнительные вертикальные уширители на борта для увеличения объема транспортирования.
              - Литые резиновые шины колесной опоры.
              - Приводной и ведомый барабан на зажимных втулках.
              - Простота монтажа и установки.
              - Высокая надежность комплектующих.
              - Срок поставки 14 рабочих дней.

              Комплект поставки:

              - Транспортер ленточный с мотор редуктором.
              - Складной колесный подрамок .
              - Приемный бункер.
              - Внутренний грязесъемник.
              - Шкаф управления.

              Цена указана за 10 метровый транспортер.

              Возможно изготовление транспортеров длиной от 5 до 12 метров.
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