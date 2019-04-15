Конвейер ленточный передвижной

Описание товара

- Передвижной ленточный конвейер.

- Производительность до 100 т./час.

- Длина по центрам барабанов 10 метров.

- Высоконадежный цилиндрический мотор редуктор (КРЗ"Европривод").

- Эл. двигатель 4 кВт.

- дополнительные вертикальные уширители на борта для увеличения объема транспортирования.

- Литые резиновые шины колесной опоры.

- Приводной и ведомый барабан на зажимных втулках.

- Простота монтажа и установки.

- Высокая надежность комплектующих.

- Срок поставки 14 рабочих дней.



Комплект поставки:



- Транспортер ленточный с мотор редуктором.

- Складной колесный подрамок .

- Приемный бункер.

- Внутренний грязесъемник.

- Шкаф управления.



Цена указана за 10 метровый транспортер.



Возможно изготовление транспортеров длиной от 5 до 12 метров.