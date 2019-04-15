Конвейер ленточный передвижной

- Передвижной ленточный конвейер. - Производительность до 100 т./час. - Длина по центрам барабанов 10 метров. - Высоконадежный цилиндрический мотор редуктор (КРЗ"Европривод"). - Эл. двигатель 4 кВт. - дополнительные вертикальные уширители на борта для увеличения объема транспортирования. - Литые резиновые шины колесной опоры. - Приводной и ведомый барабан на зажимных втулках. - Простота монтажа и установки. - Высокая надежность комплектующих. - Срок поставки 14 рабочих дней.
Комплект поставки:
- Транспортер ленточный с мотор редуктором. - Складной колесный подрамок . - Приемный бункер. - Внутренний грязесъемник. - Шкаф управления.
Цена указана за 10 метровый транспортер.
Возможно изготовление транспортеров длиной от 5 до 12 метров.