Троммель orion 1400

Продам барабанный грохот на гусеничном ходу"ORION-1400" Двигатель, насосы, гидромоторы всё обслужено, жижи поменяны. Ленты, шланги, ролики, подшипники всё отдефектовано и поменяно. Полностью готова к работе! Год выпуска:2007 Пр-во: Ирландия Диаметр барабана 1560 мм, длина просеивающей части 3200 мм. Двигатель: Катерпиллар, 63 кВт Масса установки 14 тонн Объем бункера 5 м3 Высота загрузки 2580 мм. Производительность: до 80 м3/час по питателю Состояние отличное, обслужен полностью! Учет г. Домодедово.