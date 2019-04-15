Троммель orion 1400

Описание товара

Продам барабанный грохот на гусеничном ходу"ORION-1400" Двигатель, насосы, гидромоторы всё обслужено, жижи поменяны. Ленты, шланги, ролики, подшипники всё отдефектовано и поменяно. Полностью готова к работе!

Год выпуска:2007

Пр-во: Ирландия

Диаметр барабана 1560 мм, длина просеивающей части 3200 мм.

Двигатель: Катерпиллар, 63 кВт

Масса установки 14 тонн

Объем бункера 5 м3

Высота загрузки 2580 мм.

Производительность: до 80 м3/час по питателю

Состояние отличное, обслужен полностью!

Учет г. Домодедово.