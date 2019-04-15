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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              6 500 000

              Троммель orion 1400

              Телефон
              +79166115931
              Продавец
              Дорожник
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              Описание товара
              Продам барабанный грохот на гусеничном ходу"ORION-1400" Двигатель, насосы, гидромоторы всё обслужено, жижи поменяны. Ленты, шланги, ролики, подшипники всё отдефектовано и поменяно. Полностью готова к работе!
              Год выпуска:2007
              Пр-во: Ирландия
              Диаметр барабана 1560 мм, длина просеивающей части 3200 мм.
              Двигатель: Катерпиллар, 63 кВт
              Масса установки 14 тонн
              Объем бункера 5 м3
              Высота загрузки 2580 мм.
              Производительность: до 80 м3/час по питателю
              Состояние отличное, обслужен полностью! 
              Учет г. Домодедово.
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