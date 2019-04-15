Просеиватель барабанный

Описание товара

Производим и реализуем грохота барабанного типа.



- Монтаж на блоки ФБС или несущую металлоконструкцию.

- Привод мотор редукторов - от внешней сети 380 В.

- Диаметр просеивающего барабана 1.4 или 1.8 м.

- Усиленный несущий профиль барабана (квадрат 20х20 мм, спираль ст. 09Г2С толщиной 8 мм.)

- Регулируемые обороты питателя и барабана.

- Щеточная система очистки расположена с двух сторон барабана

- Размер ячеек сита - на выбор (от 8 до 25 мм.)

- Механизм ручного сдвига питателя.

- Возможность быстрой замены стандартных сит (1750*4500 мм.)

- Всегда в наличии запчасти и комплектующие.

- Изготовление от 2 месяцев.



Цена указана за модель Dunalex 14.35 с подключением от внешнего источника питания 380 В.