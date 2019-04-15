Просеиватель барабанный

- Монтаж на блоки ФБС или несущую металлоконструкцию. - Привод мотор редукторов - от внешней сети 380 В. - Диаметр просеивающего барабана 1.4 или 1.8 м. - Усиленный несущий профиль барабана (квадрат 20х20 мм, спираль ст. 09Г2С толщиной 8 мм.) - Регулируемые обороты питателя и барабана. - Щеточная система очистки расположена с двух сторон барабана - Размер ячеек сита - на выбор (от 8 до 25 мм.) - Механизм ручного сдвига питателя. - Возможность быстрой замены стандартных сит (1750*4500 мм.) - Всегда в наличии запчасти и комплектующие. - Изготовление от 2 месяцев.
Цена указана за модель Dunalex 14.35 с подключением от внешнего источника питания 380 В.