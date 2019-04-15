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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              2 100 000

              Просеиватель барабанный

              Телефон
              +79166115931
              Продавец
              Дорожник
              0
              Описание товара
              Производим и реализуем грохота барабанного типа.

              - Монтаж на блоки ФБС или несущую металлоконструкцию.
              - Привод мотор редукторов - от внешней сети 380 В.
              - Диаметр просеивающего барабана 1.4 или 1.8 м. 
              - Усиленный несущий профиль барабана (квадрат 20х20 мм, спираль ст. 09Г2С толщиной 8 мм.) 
              - Регулируемые обороты питателя и барабана.
              - Щеточная система очистки расположена с двух сторон барабана
              - Размер ячеек сита - на выбор (от 8 до 25 мм.)
              - Механизм ручного сдвига питателя.
              - Возможность быстрой замены стандартных сит (1750*4500 мм.)
              - Всегда в наличии запчасти и комплектующие.
              - Изготовление от 2 месяцев.

              Цена указана за модель Dunalex 14.35 с подключением от внешнего источника питания 380 В.
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