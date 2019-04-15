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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              3 950 000

              Троммель (барабанный грохот)

              Телефон
              +79166115931
              Продавец
              Дорожник
              0
              Описание товара
              Производим барабанные грохота для просеивания грунта,торфа, опилок, пгс.

              - Варианты исполнения установок: стационарная (монтаж на блоки ФБС) и передвижная (на колесной раме)
              - Привод механизмов - от внешней сети 380 В или дизель генератора. Возможно исполнение с встроенным двигателем ММЗ Д-245 и гидравлическим приводом.
              - Диаметр просеивающего барабана от 1.4 до 1.8 м. Длина просеивающей части от 3,3 до 5 м.
              - Транспортеры крупной и мелкой фракции длиной 6 м.
              - Высота получаемых конусов продукта 2,7 м.
              Возможно комплектация установки поворотным транспортером мелкой фракции длиной от 9 до 12 м. (высота конуса продукта от 3,5 до 4,8 м.)
              - Регулируемые обороты питателя и барабана.
              - Щеточная система очистки расположена с двух сторон барабана
              - Размер ячеек сита - на выбор (от 8 до 25 мм.)
              - Возможность быстрой замены сит.
              - Всегда в наличии запчасти и комплектующие.
              - Изготовление от 2 месяцев.

              Цена указана за базовую модель Dunalex 14.35 с транспортерами длиной 6 м. и с подключением от внешнего источника питания 380 В.
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