Троммель (барабанный грохот)

Описание товара

Производим барабанные грохота для просеивания грунта,торфа, опилок, пгс.



- Варианты исполнения установок: стационарная (монтаж на блоки ФБС) и передвижная (на колесной раме)

- Привод механизмов - от внешней сети 380 В или дизель генератора. Возможно исполнение с встроенным двигателем ММЗ Д-245 и гидравлическим приводом.

- Диаметр просеивающего барабана от 1.4 до 1.8 м. Длина просеивающей части от 3,3 до 5 м.

- Транспортеры крупной и мелкой фракции длиной 6 м.

- Высота получаемых конусов продукта 2,7 м.

Возможно комплектация установки поворотным транспортером мелкой фракции длиной от 9 до 12 м. (высота конуса продукта от 3,5 до 4,8 м.)

- Регулируемые обороты питателя и барабана.

- Щеточная система очистки расположена с двух сторон барабана

- Размер ячеек сита - на выбор (от 8 до 25 мм.)

- Возможность быстрой замены сит.

- Всегда в наличии запчасти и комплектующие.

- Изготовление от 2 месяцев.



Цена указана за базовую модель Dunalex 14.35 с транспортерами длиной 6 м. и с подключением от внешнего источника питания 380 В.