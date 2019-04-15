Троммель (барабанный грохот)

Производим барабанные грохота для просеивания грунта,торфа, опилок, пгс.
- Варианты исполнения установок: стационарная (монтаж на блоки ФБС) и передвижная (на колесной раме) - Привод механизмов - от внешней сети 380 В или дизель генератора. Возможно исполнение с встроенным двигателем ММЗ Д-245 и гидравлическим приводом. - Диаметр просеивающего барабана от 1.4 до 1.8 м. Длина просеивающей части от 3,3 до 5 м. - Транспортеры крупной и мелкой фракции длиной 6 м. - Высота получаемых конусов продукта 2,7 м. Возможно комплектация установки поворотным транспортером мелкой фракции длиной от 9 до 12 м. (высота конуса продукта от 3,5 до 4,8 м.) - Регулируемые обороты питателя и барабана. - Щеточная система очистки расположена с двух сторон барабана - Размер ячеек сита - на выбор (от 8 до 25 мм.) - Возможность быстрой замены сит. - Всегда в наличии запчасти и комплектующие. - Изготовление от 2 месяцев.
Цена указана за базовую модель Dunalex 14.35 с транспортерами длиной 6 м. и с подключением от внешнего источника питания 380 В.