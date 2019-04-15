Описание товара

Краска для стен и потолков: преимущества продукции «СТЕНОТЕК»

Мы производим лакокрасочную продукцию, основываясь на смеси латекса немецкого производства (BASF) и диоксида титана.

Краска для стен и потолков имеет отличную адгезию и укрывистость, а испарения не содержат опасных для жизни и здоровья человека веществ.

Заказывая большие партии лакокрасочных изделий (от 0,5т), Вы можете заказать бесплатную колеровку в заводских условиях, с применением колеров европейского производства.

Краска для стен и потолков «СТЕНОТЕК» устойчива к влажной уборке, что делает ее идеально в эксплуатации.



Расход: 100-150 г/кв.м.



Упаковка:

ведро полимерное: 4кг;

ведро полимерное: 15кг.



Необходима краска для стен и потолков – выбирайте продукцию «СТЕНОТЕК».

Цена:

ведро 4кг - 160 руб., ведро 15кг - 460 руб.