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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              160

              КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

              Телефон
              +74953622283
              Продавец
              Тандем-Экспресс
              0
              Описание товара
              Краска для стен и потолков: преимущества продукции «СТЕНОТЕК»
              Мы производим лакокрасочную продукцию, основываясь на смеси латекса немецкого производства (BASF) и диоксида титана.
              Краска для стен и потолков имеет отличную адгезию и укрывистость, а испарения не содержат опасных для жизни и здоровья человека веществ.
              Заказывая большие партии лакокрасочных изделий (от 0,5т), Вы можете заказать бесплатную колеровку в заводских условиях, с применением колеров европейского производства.
              Краска для стен и потолков «СТЕНОТЕК» устойчива к влажной уборке, что делает ее идеально в эксплуатации.

              Расход: 100-150 г/кв.м.

              Упаковка:
              ведро полимерное: 4кг;
              ведро полимерное: 15кг.

              Необходима краска для стен и потолков – выбирайте продукцию «СТЕНОТЕК».
              Цена: 
               ведро 4кг - 160 руб., ведро 15кг - 460 руб.
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