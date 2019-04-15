Краска для стен и потолков: преимущества продукции «СТЕНОТЕК» Мы производим лакокрасочную продукцию, основываясь на смеси латекса немецкого производства (BASF) и диоксида титана. Краска для стен и потолков имеет отличную адгезию и укрывистость, а испарения не содержат опасных для жизни и здоровья человека веществ. Заказывая большие партии лакокрасочных изделий (от 0,5т), Вы можете заказать бесплатную колеровку в заводских условиях, с применением колеров европейского производства. Краска для стен и потолков «СТЕНОТЕК» устойчива к влажной уборке, что делает ее идеально в эксплуатации.