HIGH HEAT MORTAR FIRE RESISTANT MORTAR ОГНЕСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК DAP 300 МЛ

Описание товара

HIGH HEAT MORTAR Fire Resistant Mortar

Огнестойкий негорючий высокотемпературный герметик производства американской фирмы DAP











• Уровень требований ASTM E-136



• Для заделки дефектов каминов

и герметизации дровяных печей



• Для применения в деревянных конструкциях,

где требуется негорючий герметик