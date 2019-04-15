Малярный стеклохолст Glass Band - Паутинка 25 г/м2 (артикул 5025-50)

Описание товара

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЯРНОГО СТЕКЛОХОЛСТА



Стены и потолки в общественных зданиях

Административные здания, школы, детские сады, офисы, гостиницы, аэропорты и здания ожидания, больницы и поликлиники, складские помещения, санузлы, любые жилые помещения, помещения подвального типа.



1. Кирпичная кладка

При наклеивании малярного стеклохолста на отштукатуренную кирпичную кладку, поверхность нужно предварительно шпатлевать.



2. Гипсокартон

При наклеивании малярного стелохолста на гипсокартон вы забудете, что такое трещины. Высокие разрывные характеристики и высокая плотность малярного стеклохолста позволяет скрыть трещины, образующиеся вследствие механического воздействия, а также при неправильном монтаже конструкции.



3. Дерево

Многие боятся использовать гипсокартон в деревянных домах (брусовых и щитовых) в связи с тем, что дерево имеет свойство"дышать". При изменении температуры и влажности, появляются трещины на гипсокартоне. Гипсокартон можно СМЕЛО прибивать к дереву, наклеивать малярный стеклохолст и красить. При использовании малярного стеклохолста трещин не будет.







ТЕХНОЛОГИЯ НАКЛЕИВАНИЯ МАЛЯРНОГО СТЕКЛОХОЛСТА



Подготовка стен

Для наклеивания малярного стеклохолста подходит любая поверхность. При подготовке необходимо обязательно зашпатлевать трещины, неровные и пористые поверхности, затем прогрунтовать (слабым раствором клея). Недавно окрашенные масляной краской поверхности (до года) необходимо зачистить до матового состояния.



Выбор инструмента, клея

Вам необходимы: валик для клея и краски, обойный шпатель, острый малярный нож для срезания излишков, а также - клей для стеклотканевых обоев известного производителя.



Наклеивание малярного стеклохолста

Клей наносится малярным валиком или щёткой на поверхность стены. Затем приклеивается первое полотно, обрезается от рулона по месту. Следующее полотно клеится встык к предыдущему, так же обрезается по краям.



Окраска

Для малярного стеклохолста подойдет любая краска на водной основе. Окраску можно производить после полного высыхания клея (см. инструкцию клея). Красить необходимо в два слоя с интервалом не менее 12 часов. Если Вам нужно оклеить поверхность в месте с повышенной проходимостью, тщательно выбирайте краску - в этом случае Вам нужна водостойкая краска, устойчивая к истиранию.







ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОКЛЕИВАНИИ



1. Косые швы

Первую полосу следует приклеить строго по отвесу.



2. Появились бугорки, ямки

Перед поклейкой необходимо выровнять, отшлифовать и прогрунтовать стены.



3. Морщины и вздутия

Неравномерное нанесение клея на стену приводит к морщинам и вздутиям, поэтому перед поклейкой нужно равномерно нанести клей на стену.



4. Не приклеивается, сразу отстает от стены

Холст не приклеивается, если произошло переувлажнение поверхности. Чтобы избежать слишком влажной поверхности, после нанесения грунтовки стена должна сначала просохнуть.



5. Отходит от стены во время высыхания

Холст может отходить от стены, если в помещении сквозняк. Данной ошибки можно избежать, если после поклейки плотно закрыть окна и двери.



6. Через некоторое время начинает отставать от поверхности в местах стыка полотен

Холст, приклеенный на пыльную или грязную поверхность, может через некоторое время начать отставать от стены в местах стыков полотен. Если перед поклейкой очистить стену от пыли и грязи, такого не произойдет.