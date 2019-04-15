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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              6 990

              WAGNER W 200 КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 220В (КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ)

              Телефон
              +74953622283
              Продавец
              Тандем-Экспресс
              0
              Описание товара
              ОПИСАНИЕ
              Wagner W 200 гарантия 36 месяцев! 

              Wagner W 200 низкого давления ручной краскопульт низкого давления электрический 220В.

              Скорость нанесения 5 м2 за 9минут

              ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ в отличие от ручных распылительных систем, используя модель W 200 Вы держите в руке только распылительную насадку, без турбины, т. к. турбина отделена воздушным шлангом. Если потребуется, то турбину можно повесить на плечи. Распылительный факел имеет три положения: горизонтальный, вертикальный и точкой. Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.

              Описание: Не нужно каких-либо дополнительных деталей для того, чтобы начать окрашивание вашего дома. Просто залейте краску в бачок, возьмите в руки распылитель и начинайте работу. В отличие от кисти и валика, тонко распылительная система Wagner обеспечивает качественное, ровное окрашивание с минимально возможным расходом состава, за меньшее время, с меньшими усилиями и только там, где нужно (безоблачное распыление оставляет окружающие предметы чистыми).

              Мощный краскопульт Wagner W 200 с широким спектром применения, специально разработан для малых и средних объемов работ по окраске. Идеально подходит для выполнения ремонтных работ дома или на даче, для окраски заборов, мебели, при произодстве деревянных игрушек. Удобно использовать при необходимости распыления в труднодоступных местах - над головой или в горизонтальном положении. Распыляет материалы на основе растворителей и воды, разбавленные лаки, краски, составы для антисептической обработки деревянных поверхностей, пестицыды, различные пропитки и вещества на маслянной основе, грунтовки.

              Распылитель Wagner W 200 отмечен знаком качества"Perfect Spray" - гарантия идеального результата при распылении лаков, эмалей, пропитки.

              Может применяться для нанесения жидкой резины Plasti Dip Perfomix на автомобили! 

              Не так давно, одному из самых популярных краскопультов Wagner W 200 ― нашли ещё одно применение... А именно...

              Его активно начали использовать кондитеры!

              С помощью электрического краскопульта Wagner W 200 наносят шоколад, какао-масло и т.п. на пирожные и торты создавая так называемый эффект"велюра" (шоколадный велюр). 

              Система Click&Paint позволяет быстро менять цвет краски и обеспечивает простую и удобную чистку краскопульта.

              Распылитель Wagner W 200 отмечен знаком качества"Perfect Spray" - гарантия идеального результата при распылении краски.

              Технические характеристики Wagner 200 :

              Мощность: 460 W
              Макс. производительность: 0-120 мл/мин.
              Мощность распыления: 130 бар
              Макс. объем бачка: 800 мл
              Вязкость материала: 90 DIN-сек
              Диаметр сопла: 2,5 мм
              Вес 1,7 кг
               Официальная замена модели Wagner W 610 E Fine Spray
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