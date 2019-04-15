WAGNER W 200 КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 220В (КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ)

Описание товара

ОПИСАНИЕ

Wagner W 200 гарантия 36 месяцев!



Wagner W 200 низкого давления ручной краскопульт низкого давления электрический 220В.



Скорость нанесения 5 м2 за 9минут



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ в отличие от ручных распылительных систем, используя модель W 200 Вы держите в руке только распылительную насадку, без турбины, т. к. турбина отделена воздушным шлангом. Если потребуется, то турбину можно повесить на плечи. Распылительный факел имеет три положения: горизонтальный, вертикальный и точкой. Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или нанести тонкий слой лака на мебель.



Описание: Не нужно каких-либо дополнительных деталей для того, чтобы начать окрашивание вашего дома. Просто залейте краску в бачок, возьмите в руки распылитель и начинайте работу. В отличие от кисти и валика, тонко распылительная система Wagner обеспечивает качественное, ровное окрашивание с минимально возможным расходом состава, за меньшее время, с меньшими усилиями и только там, где нужно (безоблачное распыление оставляет окружающие предметы чистыми).



Мощный краскопульт Wagner W 200 с широким спектром применения, специально разработан для малых и средних объемов работ по окраске. Идеально подходит для выполнения ремонтных работ дома или на даче, для окраски заборов, мебели, при произодстве деревянных игрушек. Удобно использовать при необходимости распыления в труднодоступных местах - над головой или в горизонтальном положении. Распыляет материалы на основе растворителей и воды, разбавленные лаки, краски, составы для антисептической обработки деревянных поверхностей, пестицыды, различные пропитки и вещества на маслянной основе, грунтовки.



Распылитель Wagner W 200 отмечен знаком качества"Perfect Spray" - гарантия идеального результата при распылении лаков, эмалей, пропитки.



Может применяться для нанесения жидкой резины Plasti Dip Perfomix на автомобили!



Не так давно, одному из самых популярных краскопультов Wagner W 200 ― нашли ещё одно применение... А именно...



Его активно начали использовать кондитеры!



С помощью электрического краскопульта Wagner W 200 наносят шоколад, какао-масло и т.п. на пирожные и торты создавая так называемый эффект"велюра" (шоколадный велюр).



Система Click&Paint позволяет быстро менять цвет краски и обеспечивает простую и удобную чистку краскопульта.



Распылитель Wagner W 200 отмечен знаком качества"Perfect Spray" - гарантия идеального результата при распылении краски.



Технические характеристики Wagner 200 :



Мощность: 460 W

Макс. производительность: 0-120 мл/мин.

Мощность распыления: 130 бар

Макс. объем бачка: 800 мл

Вязкость материала: 90 DIN-сек

Диаметр сопла: 2,5 мм

Вес 1,7 кг

Официальная замена модели Wagner W 610 E Fine Spray