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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              5 490

              Wagner W 100 краскопульт электрический 220В (краскораспылитель)

              Телефон
              +74953622283
              Продавец
              Тандем-Экспресс
              0
              Описание товара
              ОПИСАНИЕ
              Описание: 5 м2 за 12 минут!

              Не нужно каких-либо дополнительных деталий для того, чтобы начать окрашивание вашего дома. Просто залейте краску в бачок, возьмите в руки распылитель и начинайте работу. В отличие от кисти и валика, тонко распылительная система Wagner обеспечивает качественное, ровное окрашивание с минимально возможным расходом состава, за меньшее время, с меньшими усилиями и только там, где нужно (безоблачное распыление оставляет окружающие предметы чистыми).

              Мощный краскопульт Wagner W100 E Fine Spray с широким спектром применения, специально разработан для малых и средних объемов работ по окраске. Идеально подходит для выполнения ремонтных работ дома или на даче, для окраски заборов, мебели, при произодстве деревянных игрушек. Удобно использовать при необходимости распыления в труднодоступных местах - над головой или в горизонтальном положении. Распыляет материалы на основе растворителей, разбавленные лаки, краски, составы для антисептической обработки деревянных поверхностей, пестицыды, различные пропитки и вещества на маслянной основе, грунтовки.

              Распылитель Wagner W 100 Fine Spray отмечен знаком качества"Perfect Spray" - гарантия идеального результата при распылении лаков, эмалей, пропитки.
              Может применяться для нанесения жидкой резины Plasti Dip Perfomix на автомобили! 
              Не так давно, одному из самых популярных краскопультов Wagner W100 ― нашли ещё одно применение... А именно...
              Его активно начали использовать кондитеры!
              С помощью электрического краскопульта Wagner W550 наносят шоколад, какао-масло и т.п. на пирожные и торты создавая так называемый эффект"велюра" (шоколадный велюр). 

              Система Click&Paint позволяет быстро менять цвет краски и обеспечивает простую и удобную чистку краскопульта.

              Распылитель Wagner W 100 E Fine Spray отмечен знаком качества"Perfect Spray" - гарантия идеального результата при распылении краски.

              Технические характеристики Wagner 100 :

              Мощность: 280 W

              Макс. производительность: 0-130 г/мин.
              Макс. рабочее давление: 180 бар
              Макс. объем бачка: 800 мл
              Максимальная вязкость материала: 90 DIN-сек

              Диаметр сопла: 2,5 мм

              Вес 1,3 кг

              Официальная замена модели Wagner W 550 E Fine Spray

              СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ! 

              ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОКРАШИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВМЕСТЕ С WAGNER!
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