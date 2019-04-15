Wagner W 100 краскопульт электрический 220В (краскораспылитель)

Описание товара
ОПИСАНИЕ
Описание: 5 м2 за 12 минут!
Не нужно каких-либо дополнительных деталий для того, чтобы начать окрашивание вашего дома. Просто залейте краску в бачок, возьмите в руки распылитель и начинайте работу. В отличие от кисти и валика, тонко распылительная система Wagner обеспечивает качественное, ровное окрашивание с минимально возможным расходом состава, за меньшее время, с меньшими усилиями и только там, где нужно (безоблачное распыление оставляет окружающие предметы чистыми).
Мощный краскопульт Wagner W100 E Fine Spray с широким спектром применения, специально разработан для малых и средних объемов работ по окраске. Идеально подходит для выполнения ремонтных работ дома или на даче, для окраски заборов, мебели, при произодстве деревянных игрушек. Удобно использовать при необходимости распыления в труднодоступных местах - над головой или в горизонтальном положении. Распыляет материалы на основе растворителей, разбавленные лаки, краски, составы для антисептической обработки деревянных поверхностей, пестицыды, различные пропитки и вещества на маслянной основе, грунтовки.
Распылитель Wagner W 100 Fine Spray отмечен знаком качества"Perfect Spray" - гарантия идеального результата при распылении лаков, эмалей, пропитки.
Может применяться для нанесения жидкой резины Plasti Dip Perfomix на автомобили!
Не так давно, одному из самых популярных краскопультов Wagner W100 ― нашли ещё одно применение... А именно...
Его активно начали использовать кондитеры!
С помощью электрического краскопульта Wagner W550 наносят шоколад, какао-масло и т.п. на пирожные и торты создавая так называемый эффект"велюра" (шоколадный велюр).
Система Click&Paint позволяет быстро менять цвет краски и обеспечивает простую и удобную чистку краскопульта.
Распылитель Wagner W 100 E Fine Spray отмечен знаком качества"Perfect Spray" - гарантия идеального результата при распылении краски.
Технические характеристики Wagner 100 :
Мощность: 280 W
Макс. производительность: 0-130 г/мин.
Макс. рабочее давление: 180 бар
Макс. объем бачка: 800 мл
Максимальная вязкость материала: 90 DIN-сек
Диаметр сопла: 2,5 мм
Вес 1,3 кг
Официальная замена модели Wagner W 550 E Fine Spray
СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ!
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОКРАШИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВМЕСТЕ С WAGNER!