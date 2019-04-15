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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
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              Шифер волновой

              Телефон
              +79859222266
              Продавец
              Маклиф
              0
              Описание товара
              Осуществляем доставку в любую точку России.

              Асбестоцементный волновой шифер – это универсальный материал, обладающий высокой прочностью, простотой в монтаже и при этом недорогой и экологически безопасный.

              Компания «Маклиф» предлагает следующие виды волнового шифера:

              — окрашенный в массе волновой шифер СВ-40 (возможные красный, зеленый, синий и коричневый цвета);

              — неокрашенный (стандартный) серый шифер СВ-40 (в соответствии со стандартами ГОСТ 30340-95).

              Волновой шифер в качестве кровельного материала обладает практически теми же эксплуатационными характеристиками, что и профильный лист или металлочерепица, но выгодно отличается от этих материалов более низкой ценой, что делает его одним из самых популярных материалов для устройства кровли.
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