Шифер волновой

Описание товара

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Асбестоцементный волновой шифер – это универсальный материал, обладающий высокой прочностью, простотой в монтаже и при этом недорогой и экологически безопасный.



Компания «Маклиф» предлагает следующие виды волнового шифера:



— окрашенный в массе волновой шифер СВ-40 (возможные красный, зеленый, синий и коричневый цвета);



— неокрашенный (стандартный) серый шифер СВ-40 (в соответствии со стандартами ГОСТ 30340-95).



Волновой шифер в качестве кровельного материала обладает практически теми же эксплуатационными характеристиками, что и профильный лист или металлочерепица, но выгодно отличается от этих материалов более низкой ценой, что делает его одним из самых популярных материалов для устройства кровли.