Трубы безнапорные

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Строительная компания ООО «Маклиф» предлагает широкий выбор продукции из асбестоцемента, в том числе и асбестоцементные трубы напорные и безнапорные. В нашей компании Вы можете купить безнапорные асбестоцементные трубы различных модификаций, все трубы соответствуют ГОСТ 1839-80.

Асбестоцементные трубы в целом получили очень широкое распространение в строительной сфере. Во всем мире насчитывается около 2,5 миллионов км труб из асбестоцемента, которые осуществляют надежный уровень работы. Во многих случаях, асбестоцементные трубы являются прекрасной заменой труб из чугуна и металла, благодаря ряду важных свойств. Эксплуатируемый период службы труб во всем мире уже превышает 30 лет. Тем не менее, асбестоцементные трубы не теряют своих качеств, не подвергаются коррозии, устойчивы к агрессивным воздействиям атмосферы, щелочной среды почвы, прочны, долговечны, надежны, не подвергаются электрохимической коррозии.

При прокладке асбестоцементных труб, их соединение осуществляется с помощью полиэтиленовых муфт и муфт из асбестоцемента с уплотнительными резиновыми кольцами. Муфтовые соединения обеспечивают ряд преимуществ монтажа и эксплуатации труб из асбестоцемента. Во-первых, муфты исключают слабые места трубопроводов – сварные стыки в местах соединения труб, в результате чего становится возможным извлечение единичного участка трубы без проведения дополнительных работ. Так же облегчается и монтаж самих асбестоцементных труб безнапорных. Во-вторых, эластичные муфты служат для погашения вибраций, в результате которых может произойти разрушение трубопровода, а так же способны выдерживать угловые отклонения относительно оси трубы до 5 градусов. В результате герметичность соединения не будет нарушена.