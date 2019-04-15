Описание товара

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Кровельный материал, проверенный временем. Свежее решение, по конкурентно-способной цене.



Римский профиль — новый продукт на рынке кровельных материалов.



Данный кровельный материал отлично подходит для повсеместного целевого использования в современном строительстве.



Римский профиль обладает рядом привлекательных характеристик и преимуществ:



* новая эстетика, ориентированная на современные архитектурные формы и доступная стоимость;



прочность, надежность и долговечность – смонтированный с соблюдением рекомендаций и СНиП Римский профиль прослужит долгие годы;

низкая тепло- и электропроводность – в отличии от металлочерепицы, Римский профиль, почти не нагревается на солнце, способствуя поддержанию в здании комфортного микроклимата, не пропуская внутрь тепло жарким летом и сохраняя его внутри помещений морозной зимой , не пропускает электрический ток, электромагнитные и радиоактивные излучения;

высокая пожаробезопасность — листы Римского профиля относятся к группе негорючих материалов, они не горят, не плавятся, в огне не выделяют газов и препятствуют распространению пламени;

антикоррозийные свойства – поскольку в составе материала нет металлов, кровля из Римского профиля не подвержена ржавчине и гниению даже в условиях обильных осадков, а также способна выдерживать воздействие кислотных составляющих окружающей среды.

высокие шумоизоляционные показатели – хризотилцементные материалы «гасят» шум дождя и града и других внешних факторов, а значит, можно обойтись без дополнительной звукоизоляции;

морозостойкость и водостойкость – кровля из Римского профиля способна сохранять свои эстетические и эксплуатационные характеристики в любых климатических условиях и зонах. (Отдельно следует отметить способность листов выдерживать значительные снеговые нагрузки.)

оптимальный вес листов — Римский профиль не перегружает несущие конструкции здания и отличается простотой укладки в кровлю;

экологическая и гигиеническая безопасность — материал полностью безопасен для человека и окружающей среды, не выделяет токсичных веществ в процессе хранения и эксплуатации.

Листы кровельные «РИМСКИЙ ПРОФИЛЬ» и детали к ним предназначены для устройства чердачных и бесчердачных кровель жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий и сооружений.