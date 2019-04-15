Описание товара

Камера для окраски мебельных фасадов в аренду.



Укомплектована компрессором с блоком подготовки воздуха, вытяжкой с сухим фильтром и приточкой с тонкой фильтрацией воздуха.



Зачем покупать свою дорогую камеру, если окраска у Вас происходит от случая к случаю?



Зачем пытаться смастерить дешевую окрасочную камеру своими руками, переживая, заработает, или нет?



Проще привезти свои детали к нам и покрасить в арендованной профессиональной покрасочной камере. Чистота глянцевых поверхностей гарантирована!



Мы предлагаем оптимальное решение как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения высокого качества результата, который вы сможете получить. Аренда покрасочной камеры – это наиболее практичное и рациональное решение, которым вы предлагаем вам воспользоваться. Малярная камера в аренду в городе Москва компанией «Эксперт Групп» предоставляется недорого. Аренда оборудования возможна и почасовая и посуточно – каждый наш клиент сможет получить камеру ровно настолько, насколько это необходимо и будет избавлен от переплат. Используйте возможность на наиболее выгодных и комфортных условиях снять оборудование, при помощи которого сможете изготовить фасады мебели высокого качества, которые будут ни в чем не уступать иностранным аналогам. Выбирайте, вам выгоднее оплачивать сутки либо часовая аренда более оптимизирует расходы и обращайтесь. Мы предоставляем лучшее современное оборудование, в котором создать идеальные мебельные фасады несложно!