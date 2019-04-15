Оборудование для аэрозольной жидкостной и порошковой окраски

Описание товара

Компания ЭКСПЕРТ ГРУПП - опытный производитель оборудования для аэрозольной жидкостной и порошковой окраски. Наша производственная программа представлена окрасочными камерами, зонами подготовки к окраске"ЭКСПЕРТ" собственного производства, как для автосервисов, так и для промышленности. Отвечая потребностям машиностроительных предприятий, было освоено производство линий нанесения порошковой краски, включающих в себя камеры химической и абразивоструйной подготовки поверхности, камеры нанесения порошковой краски, камеры полимеризации и транспортные системы. Наша компания изготавливает камеры любых типов и размеров, ориентируясь на пожелания и задачи Заказчика. Наличие собственного производства окрасочных камер под торговой маркой"ЭКСПЕРТ" позволяет предложить Вам качественную окрасочную камеру любых размеров по доступной цене, с подогревом от различных источников энергии (дизельная, электрическая, водяная). Разработаем индивидуальный проект для Вас, учтем все пожелания. Для расчета стоимости камеры просьба сделать запрос с указанием типа камеры (промышленная, автомобильная, мебельная), ее размеров, наличия свободной электрической мощности, возможности подвода магистрального газа, горячего теплоносителя.