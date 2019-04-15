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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
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              Проектирование

              Телефон
              +74997097257
              Продавец
              ЭКСПЕРТ ГРУПП
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              Описание товара
              Мы разрабатываем агрегаты попанельной сборки. Все они уже собраны в 3D модели, поэтому на месте собираются очень точно. Можем отправлять Заказчику агрегаты как в виде собранных модулей, так и в виде набора панелей с очень понятной инструкцией по сборке. Собрать такой агрегат может каждый человек «с руками». Не нужно ничего сверлить, подрезать, догибать! Все идеально подходит друг к другу! Наша компания изготавливает камеры любых типов и размеров, ориентируясь на пожелания и задачи Заказчика. Каждый проект наших клиентов индивидуален. Опытный инженер-конструктор всегда предложит самый оптимальный вариант для вашего производства. 
              Схема покрасочной камеры поможет вам ее легко и быстро собрать. Электрическая схема подключения покрасочной камеры проста и не требует профильного образования. Покрасочная камера диагональной схемы для автомобилей при сборке отнимет у вас минимум времени, и вы сможете эксплуатировать высокотехнологичное современное оборудование. Отдавайте предпочтение оборудованию высокого качества, которое поможет оказывать профессиональные услуги, получить много клиентов и зарабатывать.
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