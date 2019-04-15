Баня из бруса 4x4 «Марина»

Описание товара

КОМПЛЕКТАЦИЯ БАНИ ИЗ БРУСА ПОД КЛЮЧ

Фундамент Опорно – столбчатые блоки, одна тумбочка размером 400х400х400мм, состоит из четырех цементных блоков размером 200х200х400мм, связанных между собой песчано-цементной смесью

Обвязка Нестроганный брус 150х150 мм, обвязка кладется в 2 ряда

Сруб Профилированный брус сечением 90х140 мм (140х140мм), брус естественной влажности

Перегородки Профилированный брус 90 х140 мм (брус перегородочный), брус естественной влажности

Высота от пола до потолка 2,20 м (+- 5 см), 16 рядов бруса

Сруб Собирается на металлические нагеля (Гвозди 200 мм)

Углы Собираются в «Пол дерева»

Венцы Между венцами прокладывается льноджутовое полотно

Половые лаги Нестроганный брус 100х150 мм, шагом через каждые 700 мм

Пол двойной Черновой – необрезная доска 19-25 мм, чистовой пол – шпунтованная половая доска 27 мм. Пол утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция пергамин

Потолок первого этажа Подшивается вагонкой хвойных пород. Потолок утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция «ONDUTIS»

Стропильная система Брусок 40х100 мм шагом через каждые 1000 мм

Обрешетка Полуобрезная доска, толщиной 19-25 мм

Крыша Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, высота конька – 1,2-3,5 м

Кровельный материал Ондулин, цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый, под кровлю настилается гидроизоляция «ONDUTIS». По желанию Клиента любой другой кровельный материал

Двери Входная – филенчатая, межкомнатные – филенчатые, в парное и моечное отделения – банные (наборные). Устанавливаются согласно проекту

Окна Деревянные с двойным остеклением (устанавливаются согласно проекту)

Моечное отделение В мойке устанавливается слив, выполняется наклон пола в сторону слива. На улицу выводится гофрированный шланг для стока воды. Длина шланга – 1,5-2,0 м

Парное отделение По периметру (стены, потолок) обшивается осиновой вагонкой. Прокладывается фольга. В парном отделении монтируется 2-х ярусный полог

Фронтоны Обшиваются вагонкой хвойных пород

Терраса В том случае, если терраса проектом предусмотрена, то устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила - резные, балясины – точеные

Поднебесники и карнизы Зашиваются вагонкой хвойных пород. Ширина свеса: 350 – 400 мм

Все углы в доме Стыки заделываются плинтусом, оконные, дверные проемы обносятся наличником (не вагонка).

Ступени Устанавливаются у входа. Цены от КОМПЛЕКТАЦИЯ БАНИ ИЗ БРУСА ПОД КЛЮЧ

Фундамент Опорно – столбчатые блоки, одна тумбочка размером 400х400х400мм, состоит из четырех цементных блоков размером 200х200х400мм, связанных между собой песчано-цементной смесью

Обвязка Нестроганный брус 150х150 мм, обвязка кладется в 2 ряда

Сруб Профилированный брус сечением 90х140 мм (140х140мм), брус естественной влажности

Перегородки Профилированный брус 90 х140 мм (брус перегородочный), брус естественной влажности

Высота от пола до потолка 2,20 м (+- 5 см), 16 рядов бруса

Сруб Собирается на металлические нагеля (Гвозди 200 мм)

Углы Собираются в «Пол дерева»

Венцы Между венцами прокладывается льноджутовое полотно

Половые лаги Нестроганный брус 100х150 мм, шагом через каждые 700 мм

Пол двойной Черновой – необрезная доска 19-25 мм, чистовой пол – шпунтованная половая доска 27 мм. Пол утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция пергамин

Потолок первого этажа Подшивается вагонкой хвойных пород. Потолок утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция «ONDUTIS»

Стропильная система Брусок 40х100 мм шагом через каждые 1000 мм

Обрешетка Полуобрезная доска, толщиной 19-25 мм

Крыша Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, высота конька – 1,2-3,5 м

Кровельный материал Ондулин, цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый, под кровлю настилается гидроизоляция «ONDUTIS». По желанию Клиента любой другой кровельный материал

Двери Входная – филенчатая, межкомнатные – филенчатые, в парное и моечное отделения – банные (наборные). Устанавливаются согласно проекту

Окна Деревянные с двойным остеклением (устанавливаются согласно проекту)

Моечное отделение В мойке устанавливается слив, выполняется наклон пола в сторону слива. На улицу выводится гофрированный шланг для стока воды. Длина шланга – 1,5-2,0 м

Парное отделение По периметру (стены, потолок) обшивается осиновой вагонкой. Прокладывается фольга. В парном отделении монтируется 2-х ярусный полог

Фронтоны Обшиваются вагонкой хвойных пород

Терраса В том случае, если терраса проектом предусмотрена, то устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила - резные, балясины – точеные

Поднебесники и карнизы Зашиваются вагонкой хвойных пород. Ширина свеса: 350 – 400 мм

Все углы в доме Стыки заделываются плинтусом, оконные, дверные проемы обносятся наличником (не вагонка).

Ступени Устанавливаются у входа КОМПЛЕКТАЦИЯ БАНИ ИЗ БРУСА ПОД КЛЮЧ

Фундамент Опорно – столбчатые блоки, одна тумбочка размером 400х400х400мм, состоит из четырех цементных блоков размером 200х200х400мм, связанных между собой песчано-цементной смесью

Обвязка Нестроганный брус 150х150 мм, обвязка кладется в 2 ряда

Сруб Профилированный брус сечением 90х140 мм (140х140мм), брус естественной влажности

Перегородки Профилированный брус 90 х140 мм (брус перегородочный), брус естественной влажности

Высота от пола до потолка 2,20 м (+- 5 см), 16 рядов бруса

Сруб Собирается на металлические нагеля (Гвозди 200 мм)

Углы Собираются в «Пол дерева»

Венцы Между венцами прокладывается льноджутовое полотно

Половые лаги Нестроганный брус 100х150 мм, шагом через каждые 700 мм

Пол двойной Черновой – необрезная доска 19-25 мм, чистовой пол – шпунтованная половая доска 27 мм. Пол утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция пергамин

Потолок первого этажа Подшивается вагонкой хвойных пород. Потолок утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция «ONDUTIS»

Стропильная система Брусок 40х100 мм шагом через каждые 1000 мм

Обрешетка Полуобрезная доска, толщиной 19-25 мм

Крыша Согласно проекту бани (двускатная, ломанная, высота конька – 1,2-3,5 м

Кровельный материал Ондулин, цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый, под кровлю настилается гидроизоляция «ONDUTIS». По желанию Клиента любой другой кровельный материал

Двери Входная – филенчатая, межкомнатные – филенчатые, в парное и моечное отделения – банные (наборные). Устанавливаются согласно проекту

Окна Деревянные с двойным остеклением (устанавливаются согласно проекту)

Моечное отделение В мойке устанавливается слив, выполняется наклон пола в сторону слива. На улицу выводится гофрированный шланг для стока воды. Длина шланга – 1,5-2,0 м

Парное отделение По периметру (стены, потолок) обшивается осиновой вагонкой. Прокладывается фольга. В парном отделении монтируется 2-х ярусный полог

Фронтоны Обшиваются вагонкой хвойных пород

Терраса В том случае, если терраса проектом предусмотрена, то устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила - резные, балясины – точеные

Поднебесники и карнизы Зашиваются вагонкой хвойных пород. Ширина свеса: 350 – 400 мм

Все углы в доме Стыки заделываются плинтусом, оконные, дверные проемы обносятся наличником (не вагонка).

Ступени Устанавливаются у входа. Цена от 291200.