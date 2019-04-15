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BEGETON | ART
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Строительная компания «Молот»
Дом из бруса 8x8 «Аким»
Добавлено
15.04.2019
0
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Дом из бруса 8x8 «Аким»
Телефон
+79210257700
Продавец
Строительная компания «Молот»
0
Описание товара
ЦЕНЫ НА ЭТОТ ПРОЕКТ ДОМА
Комплектации Брус 100х150 мм Брус 150х150 мм Брус 200х150 мм
«Сруб» 398 300 454 600 533 900
«Стандарт» 640 400 696 400 774 800
«Комфорт» 71 800 772 800 857 300
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