Баллоны 20 л/150 бар

Описание товара

Стальные баллоны вместимостью 20 литров и рабочим давлением 150 бар предназначены для использования с техническими, медицинскими и пищевыми газами.



Отличаются от российских аналогов меньшим весом и качеством изготовления.



Баллоны соответствуют международным и российским стандартам.



Страна-производитель – Китай.