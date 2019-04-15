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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              4 950

              ECD2-M: 2-х канальный измеритель ПИД-регулятор с универсальными входами

              Телефон
              88007754682
              Продавец
              КИП-Сервис
              0
              Описание товара
              Двухканальный измеритель ПИД-регулятор ELHART ECD2-М с универсальными входами предназначен для измерения температуры при помощи датчиков температуры с НСХ (по ГОСТ 6651-2009, ГОСТ Р 8.585-2001), измерения стандартных унифицированных сигналов по току и напряжению, регулирования различных технологических параметров по двухпозиционному, П-, ПИ- или ПИД-закону регулирования по двум независимым каналам, передачи измеренных сигналов на верхний уровень АСУ ТП по интерфейсу RS-485 протоколу Modbus RTU. Также может использоваться в качестве нормирующего преобразователя.
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