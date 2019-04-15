ECD2-M: 2-х канальный измеритель ПИД-регулятор с универсальными входами

Описание товара

Двухканальный измеритель ПИД-регулятор ELHART ECD2-М с универсальными входами предназначен для измерения температуры при помощи датчиков температуры с НСХ (по ГОСТ 6651-2009, ГОСТ Р 8.585-2001), измерения стандартных унифицированных сигналов по току и напряжению, регулирования различных технологических параметров по двухпозиционному, П-, ПИ- или ПИД-закону регулирования по двум независимым каналам, передачи измеренных сигналов на верхний уровень АСУ ТП по интерфейсу RS-485 протоколу Modbus RTU. Также может использоваться в качестве нормирующего преобразователя.