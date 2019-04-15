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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
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              Пленки для ламинации и нанесения печати

              Телефон
              +74957253399
              Продавец
              Полиупак
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              Описание товара
              ООО"Полиупак" предлагает высокотехнологичные трехслойные ПЭ пленки для ламинации, нанесения печати и металлизации.

              Круг применения этих пленок довольно широк и соответственно технические требования к пленкам предъявляться самые разнообразные.

              Специалисты нашей компании разработают индивидуальную композицию материалов и рецептуру компонентов, что обеспечит необходимые свойства производимым пленкам:
              - минимальную разнотолщинность пленки
              - отличную адгезию
              - высокий коэффициент скольжения
              - прекрасные физико-механические свойства (прокол, разрыв, растяжение)
              - превосходную свариваемость пленки (с более низкой температурой сварки) и прочность сварного шва
              - лучшие барьерные свойства
              - отличные оптические свойства ( прозрачность, глянец, блеск)
              - равномерную активация поверхности от начала до конца рулона
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