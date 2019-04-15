Пленки для ламинации и нанесения печати

Описание товара

ООО"Полиупак" предлагает высокотехнологичные трехслойные ПЭ пленки для ламинации, нанесения печати и металлизации.



Круг применения этих пленок довольно широк и соответственно технические требования к пленкам предъявляться самые разнообразные.



Специалисты нашей компании разработают индивидуальную композицию материалов и рецептуру компонентов, что обеспечит необходимые свойства производимым пленкам:

- минимальную разнотолщинность пленки

- отличную адгезию

- высокий коэффициент скольжения

- прекрасные физико-механические свойства (прокол, разрыв, растяжение)

- превосходную свариваемость пленки (с более низкой температурой сварки) и прочность сварного шва

- лучшие барьерные свойства

- отличные оптические свойства ( прозрачность, глянец, блеск)

- равномерную активация поверхности от начала до конца рулона