Пленки для ламинации и нанесения печати

ООО"Полиупак" предлагает высокотехнологичные трехслойные ПЭ пленки для ламинации, нанесения печати и металлизации.
Круг применения этих пленок довольно широк и соответственно технические требования к пленкам предъявляться самые разнообразные.
Специалисты нашей компании разработают индивидуальную композицию материалов и рецептуру компонентов, что обеспечит необходимые свойства производимым пленкам: - минимальную разнотолщинность пленки - отличную адгезию - высокий коэффициент скольжения - прекрасные физико-механические свойства (прокол, разрыв, растяжение) - превосходную свариваемость пленки (с более низкой температурой сварки) и прочность сварного шва - лучшие барьерные свойства - отличные оптические свойства ( прозрачность, глянец, блеск) - равномерную активация поверхности от начала до конца рулона