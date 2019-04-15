Пленки для упаковки молока и молочных продуктов

Описание товара

ООО"Полиупак" предлагает высокотехнологичную трехслойную ПЭ пленку для упаковки молочных продуктов ( молока, сметаны, кефира, йогуртов и др.).

Одна из основных задач для производителей молока - сделать срок хранения его как можно более длительным и упаковать продукт в прочную упаковку.

При использовании трехслойной полиэтиленовой пленки срок хранения пастеризованного молока увеличивается вдвое (с 36 часов до 72 часов и даже 120 часов , практически без потери полезных витаминов и микроэлементов ) по сравнению с применением однослойных пленок , что в свою очередь существенно расширяет возможности транспортировки, хранения и сбыта продукции.

Толщина таких пленок составляет 70-90 мкм. Каждый из слоев имеет свое назначение и содержит специальные добавки :



Черный слой создает барьер на пути проникновения света внутрь упаковки тем самым продлевая сроки хранения молочной продукции. Белый внешний слой предназначен для нанесения печати (придавая яркий, глянцевый вид упаковке). В этот же слой вводится скользящая добавка, что позволяет использовать пленку на современных высокоскоростных упаковочных.

Внутренний слой либо черный, либо серый - что исключает внешний контраст между белым наружным и черным барьерным слоями и придает более эстетичный вид упаковке.

Трехслойная соэкструзионная пленка помимо увеличения срока хранения молочных продуктов имеет ряд преимуществ перед однослойной : Высокая прочность сварного шва : достигается благодаря широкому диапазону температур сварки и как следствие уменьшение количества брака в процессе упаковки и уменьшение времени настройки фасующего аппарата.

Великолепные физико-механические показатели : прочность при растяжении в обоих направлениях, относительное удлинение при разрыве, сопротивление ударным нагрузкам (трение, прокол ) в среднем превышает в 2,5-3,5 раза аналогичные однослойные материалы.

Минимальные требования к упаковочному оборудованию

Прекрасные потребительские свойства:

Блеск, яркость, глянец и контрастность нанесённой печати.