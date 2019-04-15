JAC N-120 Полная масса 11980 кг

Описание товара

Модель грузового автомобиля на базе шасси JAC N120 удовлетворит все нужды современного бизнеса. Это экономичная, мощная, комфортабельная и вместительная модель от корпорации входящую в лидирующую тройку компаний в Китае по экспорту грузовых автомобилей на рынок России, Европы и Америки.



Современное грузовое шасси, характеризуется компактными габаритами и позволяет перевозить коммерческие грузы весом до 7690 кг на любые расстояния. Автомобиль адаптирован для российского потребителя, безотказно работает в сложных погодных условиях. Цена: от 2 296 000 руб.

Рекомендованная розничная цена шасси 2017 года выпуска в базовой комплектации.