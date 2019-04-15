JAC N-75 Полная масса 7490 кг

Описание товара

JAC N75 – это один из самых современных представителей линейки среднетоннажных коммерческих грузовиков от производителя, входящего в тройку лидеров Китайских производителей автомобилей подобного класса. Корпорация JAC постоянно улучшает качество своего транспорта внедряя современные технологии автомобилестроения в новые модели.



Полная масса автомобиля составляет 7490 кг, он очень маневренный и может перевозить до 4470 кг на малые, средние и дальние расстояния. Адаптирован как к дорожным, так и к погодным условиям климатической зоны России. Цена: от 1 580 000 руб.

Рекомендованная розничная цена шасси 2017 года выпуска в базовой комплектации.