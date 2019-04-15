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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              1 580 000

              JAC N-75 Полная масса 7490 кг

              Телефон
              +73952500656
              Продавец
              КомАвтоБайкал
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              Описание товара
              JAC N75 – это один из самых современных представителей линейки среднетоннажных коммерческих грузовиков от производителя, входящего в тройку лидеров Китайских производителей автомобилей подобного класса. Корпорация JAC постоянно улучшает качество своего транспорта внедряя современные технологии автомобилестроения в новые модели.

              Полная масса автомобиля составляет 7490 кг, он очень маневренный и может перевозить до 4470 кг на малые, средние и дальние расстояния. Адаптирован как к дорожным, так и к погодным условиям климатической зоны России. Цена: от 1 580 000 руб. 
              Рекомендованная розничная цена шасси 2017 года выпуска в базовой комплектации.
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