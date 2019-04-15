Платье бохо лён 433

Описание товара

Наличие размеров: ТЦ Волна - 44-46 терракот, 52-54 синийТОЦ Проспект - 44-46 синий, 48-50 терракот, 48-50 доллар Окунитесь в очарование бохо – стиля с этой моделью платья! Его А- образный силуэт, свободный крой и многочисленные подрезы запутают самый назойливый взгляд со стороны, укрыв самое «нежелательное». Разновеликая длинна продолжит вносить сумбур в сознания окружающих. Ну, а отделка пуговицами и карманы уравновешивают образ. Вам остаётся только наслаждаться дизайном платья и великолепием льна!