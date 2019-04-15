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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              5 800

              Платье бохо лён 433

              Телефон
              +7(3852)529114
              Продавец
              Модная Овечка
              0
              Описание товара
              Наличие размеров: ТЦ Волна  - 44-46 терракот, 52-54 синийТОЦ Проспект - 44-46 синий, 48-50 терракот, 48-50 доллар Окунитесь в очарование бохо – стиля с этой моделью платья! Его А- образный силуэт, свободный крой и многочисленные подрезы запутают самый назойливый взгляд со стороны, укрыв самое «нежелательное». Разновеликая длинна продолжит вносить сумбур в сознания окружающих. Ну, а отделка пуговицами и карманы уравновешивают образ. Вам остаётся только наслаждаться дизайном платья и великолепием льна!
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