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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              3 400

              Платье лён 2106

              Телефон
              +7(3852)529114
              Продавец
              Модная Овечка
              0
              Описание товара
              Наличие размеров:ТЦ Волна - 56 песоч.ТОЦ Проспект - нетВ пути - 52 коралловый, 54 коралловый, 58 коралловый, 60 коралловыйЕсли Вы в поисках платья в стиле прямого классического, но одновременно с тем, устали от обыденных предложений, обратите внимание на эту модель!Прямой силуэт в сочетании с геометрическими вставками: на лифе — широкая вертикаль в виде рельефных швов, а низ — разбит на горизонтальные полосы.Все эти конструктивные решения задают динамику.Вы можете по достоинству оценить изделие, не переживая по поводу усадки и потери цвета после первой стирки, так как в процессе производства оно прошло умягчение и усадку по специальным технологиям.
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