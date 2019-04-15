Платье лён 2106

Описание товара

Наличие размеров:ТЦ Волна - 56 песоч.ТОЦ Проспект - нетВ пути - 52 коралловый, 54 коралловый, 58 коралловый, 60 коралловыйЕсли Вы в поисках платья в стиле прямого классического, но одновременно с тем, устали от обыденных предложений, обратите внимание на эту модель!Прямой силуэт в сочетании с геометрическими вставками: на лифе — широкая вертикаль в виде рельефных швов, а низ — разбит на горизонтальные полосы.Все эти конструктивные решения задают динамику.Вы можете по достоинству оценить изделие, не переживая по поводу усадки и потери цвета после первой стирки, так как в процессе производства оно прошло умягчение и усадку по специальным технологиям.