Платье 2114

Описание товара

Наличие размеров: ТЦ Волна - 46, 48 фуксияТОЦ Проспект - нетКаким должен быть летний гардероб? Ярким и позитивным. Посмотрите на этот сарафан! Юбка изобилует различными элементами.Это и достаточно объемные накладные карманы, и широкая оборка по низу, и многочисленные складки в области талии. Все это многообразие сдерживает лиф без излишеств и простой формы.Вы можете по достоинству оценить изделие, не переживая по поводу усадки и потери цвета после первой стирки, так как в процессе производства оно прошло умягчение и усадку по специальным технологиям.