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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              3 740

              Платье 2114

              Телефон
              +7(3852)529114
              Продавец
              Модная Овечка
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              Описание товара
              Наличие размеров: ТЦ Волна  - 46, 48 фуксияТОЦ Проспект - нетКаким должен быть летний гардероб? Ярким и позитивным. Посмотрите на этот сарафан! Юбка изобилует различными элементами.Это и достаточно объемные накладные карманы, и широкая оборка по низу, и многочисленные складки в области талии. Все это многообразие сдерживает лиф без излишеств и простой формы.Вы можете по достоинству оценить изделие, не переживая по поводу усадки и потери цвета после первой стирки, так как в процессе производства оно прошло умягчение и усадку по специальным технологиям.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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