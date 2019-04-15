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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              4 400

              Платье бохо лён 428

              Телефон
              +7(3852)529114
              Продавец
              Модная Овечка
              0
              Описание товара
              Наличие размеров: ТЦ Волна  - 42-44 красный, 42-44 доллар, 46-48 графит, 50-52 светлый коралл, 50-52 долларТОЦ Проспект - 42-44 светлый коралл,  42-44 желтый, 42-44 графит,   46-48 красный, 46-48 доллар, 50-52 графит, 50-52 красныйНаша одежда из льна призвана подчёркивать великолепие женщин! Незаурядное кокетство выказывает представленная  модель платья в стиле Бохо. Складки по юбке и рукав ¾, присобранный на эластичную манжету,  выказывают игривое настроение, а прямой крой так и провоцирует на свободу самовыражения.
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