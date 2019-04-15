Платье бохо лён 428

Описание товара

Наличие размеров: ТЦ Волна - 42-44 красный, 42-44 доллар, 46-48 графит, 50-52 светлый коралл, 50-52 долларТОЦ Проспект - 42-44 светлый коралл, 42-44 желтый, 42-44 графит, 46-48 красный, 46-48 доллар, 50-52 графит, 50-52 красныйНаша одежда из льна призвана подчёркивать великолепие женщин! Незаурядное кокетство выказывает представленная модель платья в стиле Бохо. Складки по юбке и рукав ¾, присобранный на эластичную манжету, выказывают игривое настроение, а прямой крой так и провоцирует на свободу самовыражения.