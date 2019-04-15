Лодка Пилот М 330 камуфляж

Описание товара

Добрый день. Предлагаем вашему вниманию отличную лодку под мотор предназначенную для охотников и рыболовов в цвете камуфляж. Большие баллоны, отличная пропорция длинны и ширины лодки позволяет ей отлично себя чувствовать на воде, имеет отличную устойчивость. Даже большая волна при сильном ветре ей не страшна. Из за большой площади опирания на воду и малого заглубления, лодка отлично ходит на веслах, скорость перемещения по воде очень высокая.О том, как ходит лодка под мотором можно посмотреть на видео в ссылке, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Плотность ПВХ на данной лодке 900 гр/ кв.метр. Это отличный компромисс между прочностью и легким весом лодки. В нужных местах лодка проклеена дополнительными слоями ПВХ и защитными накладками, что повышает её износостойкость. А количество отсеков 3 + 1 киль позволяют не волноваться о собственной безопасности в случае повреждения одного из отсеков.Один человек собирает лодку за 15-17 минут.Скоро открытие охотничего сезона, не оттягивайте приобретение лодки до последнего дня, не омрачайте себе праздник.Длина лодки: 330 см Ширина: 154 см Диаметр баллона: 42 см Кол-во отсеков: 3+1 (надувной киль) Пассажировместимость: 4 человека Грузоподъемность: 500 кг Масса в комплекте: 45 кг Мощность мотора рекомендуемая/максимальная: 15 / 17 л.с. Материал: Ткань ПВХ 900 гр/м2 Пайол (пол разборный): Влагостойкая ламинированная фанера толщиной 12 мм с окрашеной антискользящей поверхностью.Алюминиевые стрингера.Габариты в упаковке: 120х60х50 смЧто вы приобретаете за свои деньги?Мы предоставляемых 2 года гарантии от завода изготовителя на материал ПВХ, проклейку всех швов лодки.Новую лодку, упакованную производителем в следующей комплектации:1.лодка2.алюминиевые весла (2 шт.)3.насос4.ремкомплект5.фанерный пайол 12 мм6.алюминиевые стрингера7.паспорт8.сумка для транспортировки9.чехол для пайолаВ нашем интернет магазине вы сможете подобрать лодку под любые ваши задачи. Все эксклюзивные лодки привозятся под заказ.