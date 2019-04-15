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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              2 990

              Коврик самонадувающийся Helios 190x65x5 (HS 005)

              Телефон
              +73833813819
              Продавец
              Тунгус
              0
              Описание товара
              Туристический самонадувающийся коврик с оптимальным размером и весом для пеших, велосипедных и мотопутешествий. Размеры: 190х65х5 см. Размер в чехле: 65х15 см. Вес: 1,65 кг. Допустимая нагрузка: до 130 кг. Верх - Polyester Pongee - ткань из полиэфирных нитей, с водоотталкивающим покрытием. Дно - высокопрочная ткань с антискользящими резиновыми точками и дополнительным водоотталкивающим покрытием. Наполнитель - вспененный полиуретан, который заполняет весь объем и обеспечивает максимальную поддержку и теплоизоляцию коврика, а также невероятный комфорт и тепло во время сна. Упаковочный чехол, стяжки и ремнабор в комплекте. Гарантийный срок: 12 месяцев.
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