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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              49 000

              Лодочный мотор Hangkai 98

              Телефон
              +73833813819
              Продавец
              Тунгус
              0
              Описание товара
              Лодочный мотор HANGKAI 9.8 - это двухтактный подвесной мотор, рекомендуемый для надувных лодок длиной 3.3-4.8 метра и лодок с жестким корпусом до 6 м. Переключение передач F-N-R (вперед - нейтраль - назад). Ручка газа располагается на румпеле. Мотор имеет выносной топливный бак объемом 24 литра. Мотор Ханкай 9.8 является де-форсированной версией мотора M15.0HP. Не требует регистрации и прав на управление. Отличный, мощный и качественный лодочный мотор! Выносной бак на 24 литра позволит совершить небольшой турпоход или прогулку по реке, не задумываясь о запасах топлива!
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