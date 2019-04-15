Ящик зимний FishBox (19л) зеленый или оранжевый Helios

Описание товара

В конструкции ящиков рыболовных FISHBOX торговой марки Helios предусмотрено все, что создает рыболову комфортные условия ловли. Оптимальная форма и размер. Размер (длина - 500 мм (с учетом навесных карманов) и 380 мм (без навесных карманов), высота - 320 мм, ширина - 255 мм) и пропорции ящиков специально рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать хорошую устойчивость, легкость в использовании, удобство при переноске. В положении сидя любой человек будет чувствовать себя комфортно. Материал - морозоустойчивый, ударопрочный пластик, который не впитывает и не пропускает воду. Пластик не подвержен деформациям и прекрасно удерживает первоначальную форму ящика даже при значительном весе рыбака. Максимальная нагрузка на ящик – 130 кг. Ящик из такого пластика не впитывает запахи и легко отмоется от рыбной слизи, глины и других загрязнений.Функциональное основное отделение служит своеобразным каркасом, предотвращающим прогибы ящика и надежно удерживающим вес рыбака. Объем основного отделения (19 литров) позволяет разместить все необходимое: термос, еду, снасти. Съемные перегородки предназначены для более удобного хранения принадлежностей.Система навесных пластиковых карманов позволяет удобно расположить все, что должно находиться под рукой: багорик, запасные удочки, черпак и прочие рыболовные инструменты. Общий полезный объем ящиков за счет таких «карманов» значительно увеличивается. Их можно легко навесить и снять уже находясь на месте ловли.На внутренней стороне откидной крышки размещены 4 прозрачных закрывающихся бокса, в которых достаточно места для блесен, балансиров, рыболовных крючков, мормышек и прочих мелких снастей.Вес рыболовного ящика - 2,1 кг. Этот критерий становится одним из самых существенных, когда к месту рыбалки приходится добираться без автомобиля.Кроме перечисленных преимуществ рыболовные ящики для зимней рыбалки FISHBOX Helios порадуют рыболовов такими полезными мелочами, как:- регулируемый по длине плечевой ремень с прорезиненной вставкой, которая предотвращает соскальзывание ящика с плеча во время движения