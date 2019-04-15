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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              10 500

              Лодка ПВХ Лоцман У 265

              Телефон
              +73833813819
              Продавец
              Тунгус
              0
              Описание товара
              Лодка гребная Лоцман У 265, это копия всем известной еще с советских времен лодки Уфимка 22, только выполнена их пвх ткани, что делает ее значительно легче. Легендарная лодка из советских времен благодаря новой немецкой пятислойной ткани ПВХ обрела вторую жизнь. Стала очень лёгкой и крепкой. Отлично подойдет для охоты, рыбалки и активного отдыха на озере или реке. Используется в труднодоступных местах, в зарослях камыша и длительных переходах, когда важен вес лодки. Вес комплекта 13 кг.В отличие от резиновой лодки хранить лодку пвх можно и в холодном помещении при условии, что вы не трогаете ее в это время. Даже если вы забыли просушить лодку и в ней осталось немного влаги для ткани пвх это не страшно, она не подвергается гниению высыханию и многим другим воздействиям внешней среды.Лодка Лоцман У 265 имеет отличную пропорцию длинны и ширины лодки, что позволяет ей отлично себя чувствовать на воде и иметь отличную устойчивость.Плотность ПВХ на данной лодке 750 гр/ кв.метр на баллонах и 850 гр/ кв.метр на днище лодки. Это отличный компромисс между прочностью и легким весом. В нужных местах лодка проклеена дополнительными слоями ПВХ и защитными накладками, что повышает её износостойкость.
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