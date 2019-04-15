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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              35 800

              Лодка Пилот М 330 НД НД

              Телефон
              +73833813819
              Продавец
              Тунгус
              0
              Описание товара
              Лодка пвх Пилот М 330 НД НДХарактеристики лодки Пилот М-330Длина лодки: 330 см Ширина: 156 см Диаметр баллона: 42 см Кол-во отсеков: 3+1 (надувное дно низкого давления) Пассажировместимость: 4 человека Грузоподъемность: 500 кг Масса в комплекте: 40 кг Мощность мотора рекомендуемая: 10 л.с. Мощность мотора максимальная: 15 л.с. Материал: Ткань ПВХ 900 гр/м2  Надувное дно низкого давления (НД НД) Габариты в упаковке: 120х60х50 смОпцииВыбор цвета:светло-серый / серый серый / черный светло серый / синий синий / желтыйкоплектация: лодка, алюминиевые весла (2 шт.), насос, ремкомплект, паспорт, сумка для транспортировки
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