Лодка Пилот М 330 НД НД

Описание товара

Лодка пвх Пилот М 330 НД НДХарактеристики лодки Пилот М-330Длина лодки: 330 см Ширина: 156 см Диаметр баллона: 42 см Кол-во отсеков: 3+1 (надувное дно низкого давления) Пассажировместимость: 4 человека Грузоподъемность: 500 кг Масса в комплекте: 40 кг Мощность мотора рекомендуемая: 10 л.с. Мощность мотора максимальная: 15 л.с. Материал: Ткань ПВХ 900 гр/м2 Надувное дно низкого давления (НД НД) Габариты в упаковке: 120х60х50 смОпцииВыбор цвета:светло-серый / серый серый / черный светло серый / синий синий / желтыйкоплектация: лодка, алюминиевые весла (2 шт.), насос, ремкомплект, паспорт, сумка для транспортировки