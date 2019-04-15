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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              14 900

              Лодка ПВХ Лоцман М 290 ЖС

              Телефон
              +73833813819
              Продавец
              Тунгус
              0
              Описание товара
              Добрый день. Предлагаем вашему вниманию отличную лодку предназначенную для охотников и рыболовов. Отличная пропорция длинны и ширины лодки позволяет ей отлично себя чувствовать на воде и иметь отличную устойчивость. Плотность ПВХ на данной лодке 750 гр/ кв.метр. Это отличный компромисс между прочностью и легким весом лодки. В нужных местах лодка проклеена дополнительными слоями ПВХ и защитными накладками, что повышает её износостойкость. А три отсека позволяют не волноваться о собственной безопасности в случае повреждения одного из них - вы спокойно доплывете до суши.Может быть изготовлена в расцветке - зеленая и серая.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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