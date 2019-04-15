Лодка ПВХ Лоцман М 290 ЖС

Описание товара

Добрый день. Предлагаем вашему вниманию отличную лодку предназначенную для охотников и рыболовов. Отличная пропорция длинны и ширины лодки позволяет ей отлично себя чувствовать на воде и иметь отличную устойчивость. Плотность ПВХ на данной лодке 750 гр/ кв.метр. Это отличный компромисс между прочностью и легким весом лодки. В нужных местах лодка проклеена дополнительными слоями ПВХ и защитными накладками, что повышает её износостойкость. А три отсека позволяют не волноваться о собственной безопасности в случае повреждения одного из них - вы спокойно доплывете до суши.Может быть изготовлена в расцветке - зеленая и серая.