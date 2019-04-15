Описание товара

Надувная лодка пвх Лоцман М 280 ЖС относятся к числу наиболее популярных для любителей рыбной ловли и активного отдыха на воде. По своим эксплуатационным характеристикам данная ПВХ лодка является одним из лидеров в категории и отличается высокой универсальностью.Данная лодка отлично справится с такими задачами как:• организация рыбной ловли,• туристические сплавы по рекам и активный отдых на воде• организация работы на водоеме, в том числе исследовательской и контролирующей деятельности.Индекс «М» определяет моторные надувные лодки, имеющие плоское дно в конструкции предусмотрен стационарный транец для подвесного лодочного мотораПроизводитель данной серии лодок внимательно позаботился о комфорте пассажиров – для удобного размещения на борту предназначены специальная система передвижных сидений ликтрос-ликпаз.Технические характеристики, которые имеет лодка пвх Лоцман, определяют ее популярность среди потребителей и служат одним из достоинств товара:─ Компактные размеры, упрощающие хранение и транспортировку.─ Высокая грузоподъемность – на лодке могут разместиться 2 человека и большое количество груза.─ Данная лодка выгодно отличается от конкурентов и имеет разделение на три отсека передний носовой и два задних кормовых и этим гарантирует безопасное пребывание на воде ─ ПВХ-ткань, из которой произведена лодка, отличается высокой прочностью и легкостью, плотность ткани 750 грамм на кв.метр.