Виброплита бензиновая Ammann APR 3520 Honda (AVP 3520) 257 кг

Описание товара

Двигатель

Тип двигателя: бензиновый

Модель двигателя: Honda GX 270

Мощность: 8,6 л. с.

Рабочие характеристики

Сфера применения: грунт, щебень

Реверс: есть

Глубина уплотнения: 200 мм

Размер плиты: 600 мм

Вынуждающая сила: 38 кН

Максимальный уклон поверхности: 35 %

Частота вибрации: 65 Гц

Производителность: 936 м²/ч

Скорость: 0-26 м/мин

Объем водяного бака: 6,0 л

Габариты

Вес: 257 кг





Данная виброплита имеет возможность реверса и отличается высокой эффективностью. Центробежная сила плиты составляет 38 кН. Виброплита хорошо подходит для уплотнения различных грунтов и каменной плитки. Имеется система регулировки частоты вибраций, который располагается на рукояти. Кинетическая энергий поступает в возбудитель без потерь. Рукоять имеет защиту от вибрации и при необходимости может быстро складываться. Такая модель очень удобна при транспортировке и проста в работе. Она позволяет быстро и просто решать многие задачи по уплотнению материалов.