Виброплита бензиновая Ammann APR 3520 Honda (AVP 3520) 257 кг

Двигатель
Тип двигателя: бензиновый
Модель двигателя: Honda GX 270
Мощность: 8,6 л. с.
Рабочие характеристики
Сфера применения: грунт, щебень
Реверс: есть
Глубина уплотнения: 200 мм
Размер плиты: 600 мм
Вынуждающая сила: 38 кН
Максимальный уклон поверхности: 35 %
Частота вибрации: 65 Гц
Производителность: 936 м²/ч
Скорость: 0-26 м/мин
Объем водяного бака: 6,0 л
Габариты
Вес: 257 кг
Данная виброплита имеет возможность реверса и отличается высокой эффективностью. Центробежная сила плиты составляет 38 кН. Виброплита хорошо подходит для уплотнения различных грунтов и каменной плитки. Имеется система регулировки частоты вибраций, который располагается на рукояти. Кинетическая энергий поступает в возбудитель без потерь. Рукоять имеет защиту от вибрации и при необходимости может быстро складываться. Такая модель очень удобна при транспортировке и проста в работе. Она позволяет быстро и просто решать многие задачи по уплотнению материалов.