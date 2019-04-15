Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              307 500

              Виброплита бензиновая Ammann APR 3520 Honda (AVP 3520) 257 кг

              Телефон
              89166982103
              Продавец
              Элтим-Стоун
              0
              Описание товара

              Двигатель

              Тип двигателя: бензиновый 

              Модель двигателя: Honda GX 270 

              Мощность: 8,6 л. с. 

              Рабочие характеристики

              Сфера применения: грунт, щебень 

              Реверс: есть 

              Глубина уплотнения: 200 мм

              Размер плиты: 600 мм

              Вынуждающая сила: 38 кН

              Максимальный уклон поверхности: 35 %

              Частота вибрации: 65 Гц

              Производителность: 936 м²/ч

              Скорость: 0-26 м/мин

              Объем водяного бака: 6,0 л

              Габариты

              Вес: 257 кг


              Данная виброплита имеет возможность реверса и отличается высокой эффективностью. Центробежная сила плиты составляет 38 кН. Виброплита хорошо подходит для уплотнения различных грунтов и каменной плитки. Имеется система регулировки частоты вибраций, который располагается на рукояти. Кинетическая энергий поступает в возбудитель без потерь. Рукоять имеет защиту от вибрации и при необходимости может быстро складываться. Такая модель очень удобна при транспортировке и проста в работе. Она позволяет быстро и просто решать многие задачи по уплотнению материалов.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store