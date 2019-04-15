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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.04.2019
              123 000

              Виброплита AMMANN APF 20/50 (Honda) 90 кг

              Телефон
              89166982103
              Продавец
              Элтим-Стоун
              0
              Описание товара

              Двигатель

              Тип двигателя: бензиновый

              Модель двигателя: Honda GX 160

              Мощность: 3,7 л. с.

              Рабочие характеристики

              Сфера применения: песок, грунт, щебень, асфальт

              Реверс: нет

              Размер плиты: 346×500 мм

              Частота: 90 Гц

              Центробежная сила: 20 кН

              Габариты

              Размер: 1032×500×1015 мм

              Вес: 88 кг


              Прямоходная виброплита с бензиновым приводом производства Honda, предназначенная для уплотнения грунтовых поверхностей на большой глубине (центробежная сила достигает 18 кН). Легко обходит препятствия и двигается на склонах. Качественный вибрационный узел позволяет свести к минимуму техническое обслуживание и избежать поломок. Основание устойчиво к износу и оснащается механизмом самоочистки для предотвращения загрязнений. Уровень вибраций в рабочей зоне оператора снижен для комфорта при длительной эксплуатации. Удобство транспортировки, колёса выдвигаются простым нажатием на педаль.

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