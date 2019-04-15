Виброплита AMMANN APF 20/50 (Honda) 90 кг

Двигатель
Тип двигателя: бензиновый
Модель двигателя: Honda GX 160
Мощность: 3,7 л. с.
Рабочие характеристики
Сфера применения: песок, грунт, щебень, асфальт
Реверс: нет
Размер плиты: 346×500 мм
Частота: 90 Гц
Центробежная сила: 20 кН
Габариты
Размер: 1032×500×1015 мм
Вес: 88 кг
Прямоходная виброплита с бензиновым приводом производства Honda, предназначенная для уплотнения грунтовых поверхностей на большой глубине (центробежная сила достигает 18 кН). Легко обходит препятствия и двигается на склонах. Качественный вибрационный узел позволяет свести к минимуму техническое обслуживание и избежать поломок. Основание устойчиво к износу и оснащается механизмом самоочистки для предотвращения загрязнений. Уровень вибраций в рабочей зоне оператора снижен для комфорта при длительной эксплуатации. Удобство транспортировки, колёса выдвигаются простым нажатием на педаль.