Виброплита AMMANN APF 20/50 (Honda) 90 кг

Описание товара

Двигатель

Тип двигателя: бензиновый

Модель двигателя: Honda GX 160

Мощность: 3,7 л. с.

Рабочие характеристики

Сфера применения: песок, грунт, щебень, асфальт

Реверс: нет

Размер плиты: 346×500 мм

Частота: 90 Гц

Центробежная сила: 20 кН

Габариты

Размер: 1032×500×1015 мм

Вес: 88 кг





Прямоходная виброплита с бензиновым приводом производства Honda, предназначенная для уплотнения грунтовых поверхностей на большой глубине (центробежная сила достигает 18 кН). Легко обходит препятствия и двигается на склонах. Качественный вибрационный узел позволяет свести к минимуму техническое обслуживание и избежать поломок. Основание устойчиво к износу и оснащается механизмом самоочистки для предотвращения загрязнений. Уровень вибраций в рабочей зоне оператора снижен для комфорта при длительной эксплуатации. Удобство транспортировки, колёса выдвигаются простым нажатием на педаль.